Claudia Delgadillo propone habilitar guarderías de 24 horas

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Guadalajara Claudia Delgadillo González anunció que en los polígonos de pobreza se habilitarán guarderías de 24 horas para apoyar a madres jefas de familia, así como aquellas que trabajan y no tienen donde dejar en custodia a sus hijos.



Ante alrededor de 500 mujeres que residen en el Distrito 8 de Guadalajara, Delgadillo González resaltó que el cambio se hará desde las entrañas de las instituciones, de otra manera se corre el riesgo de continuar con proyectos que no llevan a nada.



"He decidido crear guarderías de 24 horas para que las mamás puedan trabajar; todas las madres que estamos aquí, algunas solteras otras casadas, deben llevar dinero a sus hogares y por eso lo vamos hacer. Guadalajara es una capital, la segunda más importante del país y vamos a llevarla al progreso. No se va quedar estancada", advirtió durante su mensaje.

Hoy, pude escuchar las necesidades de los vecinos del Distrito 8 y es por ellas y ellos que estaré impulsando proyectos para que el deporte, el arte y la cultura sea un derecho para todxs.#GuadalajaraEsSuGente pic.twitter.com/TlPwUaUrra — Claudia Delgadillo (@ClaudDelgadillo) 18 de junio de 2018



La candidata recordó que Guadalajara ha vivido tradicionalmente del comercio y reiteró que además de que no solapará abusos de funcionarios desleales, tampoco permitirá la persecución de los comerciantes que únicamente buscan llevar el sustento a sus familias.



"Vamos a gestionar con Andrés Manuel López Obrador (en la Presidencia de México) y el Dr. Carlos Lomelí (desde el gobierno de Jalisco) el que haya recurso necesario para construir una mejor Guadalajara; el tema prioritario y el ejemplo será el Centro Histórico y lo vamos volver a poblar. Para quienes quieran vivir en el Centro habrá incentivos económicos", destacó en su intervención.



La aspirante dijo que una de las prioridades, de obtener la victoria éste 1 de julio, será mejorar el índice de seguridad con la estrategia de un Comisario comprometido con la ciudadanía e implacable con los delincuentes, quienes han sembrado miedo entre los tapatíos.



"Guadalajara tiene miedo, y este es un tema al que no le pudieron dar solución. Quien llegue a la Comisaría deberá ser un hombre comprometido. No más políticos dirigiendo esta institución. Llegará un policía de carrera aprobado y que pueda cuidar de nuestro patrimonio, un policía que nos dé certeza cuando salgamos de nuestras casas", puntualizó.



Finalmente, al dirigirse a las personas de la tercera edad dijo que su compromiso con este sector de la población será abrir espacios de capacitación al trabajo, así como de desarrollo para que no tengan la sensación de que ya no son útiles para servir a la sociedad y para ello, el recurso que recibían bimestralmente lo recibirán de manera mensual.



Destacó que las personas que tienen más de 65 años tienen la experiencia necesaria para destacar en actividades y ellos mismos pueden ser capacitadores en oficios que se están extinguiendo como zapateros, plomeros, fontaneros o incluso elaboración de artesanías.

LS