Claudia Delgadillo promete no engordar nómina en Guadalajara

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Guadalajara, Claudia Delgadillo, aseguró que su administración no engordará la nómina del Ayuntamiento. Afirmó que si llega al cargo no realizará más contrataciones de personal.

“No sólo eso, sino que vamos a revisar que estén capacitados para el puesto que ocupan. También tendrá que haber una reasignación. Por ejemplo, en Inspección y Vigilancia hay mucho personal de base que no puede permanecer ahí porque está señalado de corrupción”.

La aspirante acentuó que no será un proceso complicado, pues sólo es cuestión de revisar cada una de las secretarías y de los puestos para saber qué hace cada persona.

—¿Cuál es su propuesta para el comercio ambulante?

—Van a trabajar de una manera regulada, con trámites fáciles para que ellos puedan vender. Históricamente Guadalajara ha vivido del comercio, ellos van a trabajar de manera responsable y en lugares indicados. Hay espacios, por ejemplo el Cine Variedades, donde el Ayuntamiento les proporcionará el espacio para que ellos puedan vender y hay más espacios disponibles como ese.

—En política social, ¿qué programas llevará a cabo?

—Muchos jóvenes de secundaria desertan en segundo año y los apoyaremos con becas para que puedan ir a la escuela. Impulsaremos mucho el tema de guarderías para que los niños puedan desayunar y comer ahí, además implementaremos un turno nocturno porque hay muchas mamás que trabajan de noche en algunas empresas. Vamos por más guarderías.

—¿Cómo impulsará la agenda metropolitana desde Guadalajara?

—Tiene que haber coordinación metropolitana. Vamos a trabajar Policía municipal, Fiscalía y Policía Federal. Estaremos los tres niveles de Gobierno juntos en el área metropolitana para que Guadalajara esté mejor y todos estemos bien coordinados. No se puede seguir transitando en la metrópoli cuando la Policía no está coordinada y no se pone de acuerdo.

—¿Cuál es su planteamiento central de seguridad?

—Que la corporación sea dirigida por un policía de carrera que sepa hacer operativos y que sea respetado por el cuerpo policial. Tiene que llegar un policía de carrera para poder cuidar el patrimonio de los tapatíos porque está comprobado que un político no sabe nada de seguridad. Seguramente llegaron a aprender a tirar y no sé si lo sepan hacer ahora.

Se propone revisar contratos de concesión en GDL

La candidata prometió que, si llega al cargo, revisará todos los contratos de concesión del municipio.

“Sobre todo con estas empresas (Caabsa y PlasticOmnium) para saber qué hacen con la basura, quién la está reciclando y qué está pasando”, dijo.

Durante la actual administración, se concesionó el servicio de alumbrado público y además se modificaron los contratos con las empresas encargadas de la recolección de residuos y de las papeleras.

La aspirante agregó que buscará que haya un policía cercano a cada colonia de Guadalajara que esté atento al problema de las mujeres violentadas física, sexual y psicológicamente.