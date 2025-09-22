Las Fiestas de Octubre han trascendido la categoría de feria de entretenimiento para convertirse en un auténtico espejo de la identidad de Guadalajara y de Jalisco, entrelazándose con la vida cotidiana de la ciudad. Desde su primera edición en 1965, en el Parque Agua Azul, con un festejo de atracciones locales, juegos mecánicos, puestos de comida, artesanías y música regional, la feria ha crecido tanto en magnitud como en significado, convirtiéndose en un símbolo de nuestra tierra.

Celebrar seis décadas no se trata únicamente de rememorar logros pasados, sino de ofrecer una propuesta renovada que combine tradición e innovación, responda a los gustos contemporáneos, integre tecnología y eleve la experiencia de cada visitante. Pero, sobre todo, significa honrar lo que nos define: nuestras tradiciones, paisajes, colores, gastronomía y, por supuesto, nuestra gente. Estos 60 años de las Fiestas de Octubre son, ante todo, un homenaje a Jalisco.

La temática de las Fiestas de Octubre 2025 cautivará tanto a los tapatíos como a los visitantes nacionales e internacionales, al conjugar el imaginario jalisciense que, a su vez, refleja el corazón de México. A través de cinco ejes que se desplegarán en distintos espacios, esta edición será un viaje por nuestros pueblos, municipios, paisajes y sabores.

La explanada principal mostrará las “Haciendas Agaveras”, evocando la riqueza de la Región Valles y Altos de Jalisco, con sus horizontes inconfundibles: las haciendas, los campos de agave que dan origen al emblemático tequila y la tierra roja del tezontle que pinta el paisaje.

Los pueblos más queridos de Jalisco también tendrán un lugar destacado. En el pasillo “Pueblos Mágicos”, las trece localidades con esta distinción invitarán al visitante a recorrer sus calles empedradas, admirar los techos de teja, los arcos de sus plazas y sentir el viento que mueve los lazos de papel picado, transportando a cada rincón de nuestra historia viva.

La riqueza de nuestras artesanías se desplegará en los pasillos de “Identidad Artesanal”, donde el barro, el vidrio soplado, la talabartería, el arte wixárica y otras expresiones de nuestra creatividad ofrecerán un deleite visual que celebra la habilidad y el ingenio de nuestra gente.

El pasillo “Cuerpos de Agua”, por su parte, honra nuestras costas y mares, nuestras playas y bahías privilegiadas que miran al Pacífico, pequeñas joyas jaliscienses que abarcan desde la resplandeciente Costa Alegre hasta el polo turístico internacional que es Puerto Vallarta, con su emblemática escultura del Caballito de Mar.

La urbe también tendrá su espacio en el Foro Principal, con el área “La Gran Ciudad” de nuestra Área Metropolitana, no solo como emblema arquitectónico, patrimonial e identitario, sino también como una ciudad a la vanguardia, tecnológica y creciente, que destaca no solo por tradición, sino también por modernidad.

Desfile Emblemático 2025

La experiencia tradicional de las Fiestas de Octubre regresa para su 60 aniversario, pero con un giro sorprendente. En 2025, el emblemático desfile se trasladará al Auditorio Benito Juárez; todas las tardes, a partir de las seis, los pasillos temáticos se llenarán de música, acrobacias y artistas que recorrerán los espacios en un desfile vibrante y colorido, mostrando lo mejor de las distintas regiones de Jalisco.

El público será invitado a integrarse a la procesión, que lo conducirá hasta la explanada principal, donde la experiencia culminará con el desfile escénico “Jalisco, tierra de gigantes”. Allí, los visitantes disfrutarán de acrobacias, títeres monumentales y un impresionante show audiovisual y lumínico que hará vibrar todos los sentidos.

De la torta ahogada al pozole

Asistir a las Fiestas de Octubre es sinónimo de deleitarse con los sabores de México, con una oferta gastronómica que combina tradición, antojitos y platillos para todos los gustos y exigencias. Para celebrar su 60 aniversario, la propuesta seguirá siendo igual de deliciosa, pero con un énfasis especial en la comida jalisciense, resaltando la identidad y el orgullo de los platos que el Estado ha legado a México y al mundo.

Desde la emblemática torta ahogada, pasando por las infalibles carnes en su jugo, el legendario pozole rojo y la birria que cura no solo la resaca, sino hasta los desamores, hasta los lonches callejeros que despiertan el alma con cada bocado, esta edición se convertirá en un verdadero festín de sabores. Porque Jalisco también se reconoce por su cocina, y lo mejor de nuestra gastronomía brillará con fuerza en cada rincón de las Fiestas de Octubre 2025.

