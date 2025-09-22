Programa piloto nacional

En política a veces los triunfos se festejan con discreción. Y nos cuentan que el alcalde Gerardo Quirino Velázquez acaba de apuntarse uno de esos: Tlajomulco será oficialmente el municipio que inaugure el programa nacional de recuperación de vivienda abandonada, por orden del Gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.

Nada menor, si se considera que aquí se concentran miles de casas vacías que se convirtieron en símbolos del abandono urbano.

En el diálogo con el Infonavit, Tlajomulco sacó ventaja: no sólo puso sobre la mesa tres polígonos prioritarios (Hacienda Santa Fe, Valle y Lomas del Sur), también abrió la ventanilla única para que los trámites no se vuelvan un vía crucis.

Es una jugada efectiva, que consolida al municipio como referente en un tema que a muchos otros les estalla en las manos, por el crecimiento desordenado.

***

Nos dicen que Vero Delgadillo sopló las velitas por los 21 años de la Vía RecreActiva. Después de que el sábado pasado más de 90 mil ciclistas, patinadores y uno que otro transeúnte confundido con antro sin cover se adueñaran de las calles, la alcaldesa tapatía decidió que la fiesta no muera: ahora habrá paseo nocturno el primer sábado de cada mes. ¿Quién necesita antros caros si ya tenemos un paseo en bici con luz de luna?

Lo bueno: se antoja el plan. Y lo mejor: Guadalajara descubrió que las noches también pedalean.

¡Apártense, carros, que llegó la rodada mensual!

***

Cuentan que al alcalde Juan José Frangie le salió el estilista interior que todos llevamos dentro porque, sobre la Villa Panamericana, soltó: “Ahora empieza a salir el peine”.

Y sí: fraude entre empresas, Fojal bailando sin pago y la historia de siempre… proyectos que empiezan “mal y terminan peor”.

Aclara que los compradores de los departamentos pueden dormir tranquilos, pero los que no pegarán los ojos son los que hicieron trampa con Fojal y el Instituto de Pensiones, que tendrán que perseguir su lana invertida como si fuera maratón.

El presidente también habló sobre la petición de los danzantes, quienes quieren mover la ruta de la Romería. Frangie, más tajante que maestro de primaria, cerró el tema: “Asunto agotado”: la Arquidiócesis ya decidió, las calles serán las mismas y el desfile seguirá igualito… aunque algunos quieran bailar en otro escenario.