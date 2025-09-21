El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) entrega a los adultos mayores una tarjeta especial que les brinda acceso preferente a distintos programas orientados a su bienestar.Este organismo también protege los derechos de este sector de la población y promueve su calidad de vida de manera integral, otorgando descuentos en servicios básicos, actividades culturales y espacios recreativos. Además, impulsa un programa que facilita la reinserción laboral de las personas de la tercera edad, ofreciéndoles la posibilidad de mantenerse activas y productivas.De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sin importar la edad, los mexicanos tienen derecho al acceso a un trabajo digno y bien remunerado, con igualdad de oportunidades y otras opciones que les permita obtener un ingreso propio. El programa de Vinculación Productiva del Inapam, promueve empleos remunerados y actividades voluntarias que generen un ingreso para los adultos mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.A través de dicho servicio, la institución mantiene una relación con las empresas que pueden incorporar en diversas áreas a adultos mayores de 60 y más y, los vincula con personas de la tercera edad que continúan su deseo de aportar a la sociedad con su trabajo y experiencia. Además de contar con los descuentos en miles de establecimientos, este programa ofrece sueldo base, estabilidad laboral y prestaciones de ley. Para ser parte de Vinculación Productiva Inapam, es necesario acercarse a uno de los módulos especiales. Los salarios varían según el puesto y la región del país. En la Zona Libre de la Frontera Norte, los ingresos pueden superar los 14 mil pesos mensuales, mientras que en el resto de México alcanzan alrededor de 9 mil 367 pesos. Además, los beneficiarios acceden a sueldos base, prestaciones de ley y estabilidad laboral.Los módulos de vinculación productiva Inapam están ubicados en cada entidad de la República y se puede consultar la dirección de cada uno de ellos, a través de la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores Cabe aclarar, que el pago mensual de los adultos mayores, entrará en el incremento del 12% del salario mínimo a partir de enero del 2026, anunciado por el Gobierno de México. Los requisitos para inscribirse al programa son: Las empresas colaboradoras que ofertan las actividades productivas, se reservan el derecho de solicitar requerimientos adicionales.EE