Cierra 2019 con menos muertes de transporte público en 10 años

Con 30 fallecimientos, 2019 fue el año en el que se registró la cantidad más baja de accidentes mortales donde se ha visto involucrada una unidad del transporte público, destacó el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

El titular de la Secretaría de Transporte (Setran) mencionó que esta baja es gracias a que durante el año pasado se apostó por capacitar a los choferes, así como dar seguimiento a cada caso en el que se registraron percances.

Afirmó que se hizo un análisis de los factores que incidieron en éstos, como falta de señalética o malas condiciones en las calles, de tal manera que luego se hicieron mejoras en esos puntos para que no se repitieran las eventualidades.

“Hay muertes que son verdaderamente accidentales y esas no queda más que lamentarlas y procurar que no sucedan. Pero hay otras que sí son evitables, accidentes que no debieron suceder. En eso estamos concentrados todos”.

El funcionario añadió que se tiene al Centro Histórico de Guadalajara como el cuadrante con más accidentes de este tipo. Por ello, la Setran, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad intervendrán algunas calles del primer cuadro con mejoras en la señalética.

También se hará un reporte mensual contabilizando los accidentes donde participen unidades del transporte público. Y aunque Monraz afirmó que el primer objetivo de la Setran es llegar a 30 días sin víctimas mortales, ayer se registró una en el cruce de las avenidas Mariano Otero y Las Rosas, en Guadalajara.

El secretario de Transporte afirmó que en cada caso mortal de 2019 la Fiscalía del Estado abrió una investigación para deslindar responsabilidades. Y en donde se determinó que el conductor del transporte fue el responsable, la dependencia hizo la reparación del daño correspondiente.

De 2012 a 2019, 364 personas han muerto en percances viales en los que se involucró un camión en la metrópoli. Sólo en 2018 fueron 46.

Dos víctimas, sólo en la primera semana

Aunque la meta de la Setran es reducir aún más los percances mortales, 2020 arrancó con dos víctimas -sólo durante la primera semana- en accidentes en donde se involucran unidades del transporte público. El primer hecho sucedió el 3 de enero; el segundo, ayer. Las dos víctimas eran mujeres de la tercera edad. Las rutas involucradas fueron la 608 y la 626, respectivamente.

¿Y cuál es la estrategia?

Estas son las acciones que ejecutará la Setran para evitar que haya más muertes en las que se involucran unidades del transporte público.

Incentivos a conductores por buenas prácticas.

Capacitación estandarizada para todos los choferes y creación de expedientes para cada uno.

Supervisión en la carga laboral de los choferes.

Supervisión en la velocidad a la que circulan las unidades en giros y calles secundarias.

Implementación de gafete para los choferes.

Renovación de la flota para 2021.

Relanzamiento del Consejo Estatal de Víctimas.

Ruta 275-B, la más letal

En diciembre pasado, este medio reveló que la Ruta 275-B, la cual va de Villas de Guadalupe, Zapopan, a San José el Quince, en El Salto, es la que más vidas ha cobrado en los últimos siete años, con 17 fallecimientos en accidentes relacionados con una de sus unidades.

El hecho más fatídico fue el 11 de junio de 2018, cuando una unidad que circulaba a exceso de velocidad volcó sobre un canal de aguas pluviales en San Martín de las Flores, Tlaquepaque. En el percance perdieron la vida siete personas y otras 28 resultaron lesionadas.

Entre 2012 y 2019, la ruta 275-B participó en 79 accidentes viales de los más de cuatro mil 200 en los que se involucraron camiones en la ciudad. Estos percances dejaron un saldo de ocho mil 522 heridos y 366 muertos.

El 11 de junio de 2018, un autobús de la ruta 275-B cayó a un canal de aguas pluviales; 11 personas murieron. EL INFORMADOR/Archivo

Registra 45% de regularización a modelo ruta-empresa

La Setran reconoció que sólo 45% de las rutas de transporte público que operan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) circulan bajo el modelo ruta-empresa. La dependencia se había impuesto un plazo para terminar el nuevo esquema en 2019, lo que conlleva también el cobro de la nueva tarifa de 9.50 pesos.

Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte, puntualizó que el objetivo no era que todas las rutas estuvieran integradas a la nueva tarifa, sino que “gradualmente, mes tras mes desde hace un año, incrementáramos el porcentaje de rutas que pasaron de hombre-camión a ruta-empresa”, aseguró.

En abril de 2019, el propio Monraz dijo que la Setran se proponía tener instaurado el esquema de ruta-empresa en todas las unidades de transporte público de la ZMG para diciembre. “Al concluir al término de este año, 100% de las rutas estarán pudiendo cobrar esta tarifa”, afirmó Monraz el día 16 de ese mes.

No obstante, ayer la Setran argumentó que sí cumplió su compromiso, dado que en 2019 todas las rutas de la ZMG se adhirieron al nuevo modelo, y que el 55% que no se ha certificado está en proceso de hacerlo.

La razón por la que no lo han hecho, precisó, es porque las cuatro compañías encargadas de proveer los sistema de monitoreo y cobro electrónico están “saturadas”. Así, esperan a que se fabrique y se les entregue, previsión que, se espera, ocurra en marzo.

Van por renovación de mil 600 camiones

La Setran renovará mil 600 unidades del transporte público entre este año y el próximo. Diego Monraz indicó que ya se cuenta con una bolsa inicial de 500 millones de pesos para iniciar con ese proyecto en 2020.

“Creemos que esa cantidad (500 millones) es insuficiente. Por eso ponemos el plazo de dos años, pero estamos obligando a que, para que todos sean ruta empresa, se comprometan a hacer la compra de las unidades. Con eso les damos un incentivo que puede cubrir el enganche de la renovación de sus vehículos”.

Añadió que se diseñará un modelo financiero que permita a los transportistas cubrir, con sus ingresos, las mensualidades por adquirir las nuevas unidades.

Las tiendas de conveniencia tendrán puntos de recarga

Con respecto a la instalación de puntos fijos para el pago electrónico, la Setran afirmó que éstos también comenzarán a implementarse en tiendas de conveniencia que funcionen las 24 horas. La dependencia estimó que entre 400 y 500 de estos puntos móviles serán suficientes para proveer de recargas a las tarjetas electrónicas en la ciudad. Su instalación arranca este año.

LA VOZ DEL EXPERTO

Un ajuste que tiene más de 20 años en espera…

Augusto Chacón (Jalisco Cómo Vamos)

El director de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, apuntó que renovar el sistema de transporte público es algo que la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha esperado por más de 20 años, pero que nunca se ha concretado. Sin embargo, es cada vez más urgente, por razones ecológicas y sociales, que esto al fin suceda.

“Tenemos cuando menos desde el sexenio de Alberto Cárdenas (1995-2001), más de 20 años esperando un cambio significativo que no se ha concretado. No tenemos más opción. El Gobierno de Jalisco tiene todo para que esta sea la buena. Ya no tenemos tiempo porque la calidad del aire y la vida están dictadas en gran medida por la calidad del transporte público”.

Lamentó que el proceso no se lleve a cabo con la rapidez deseada, dado que aún no todas las unidades que circulan en la metrópoli cuentan con sistema de pago electrónico y monitoreo y todavía está pendiente el reordenamiento de rutas. Sin embargo, apuntó que el avance que ya se ha hecho pone en buen camino la remodelación.

También advirtió que el Gobierno del Estado debe ser transparente y reportar qué se hace con el dinero que se acumula por los pagos de 10 pesos que hace la ciudadanía, dado que la tarifa es de 9.50 pero las máquinas instaladas en las unidades no dan cambio.

Algunos de los vagones que circulan por la Línea 1 tienen 30 años de uso. EL INFORMADOR/Archivo

Pendiente, renovar trenes en Línea 1 y 2

El proyecto para renovar los trenes de la Líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) no recibió recursos en el presupuesto estatal 2020.

La coordinadora del Gabinete de Gestión del Territorio, Patricia Martínez Barba, informó que habían proyectado una bolsa de 100 millones de pesos (MDP) para iniciar este año, pero finalmente no se consideró el fondo en el gasto aprobado.

“Algunos vehículos ya tienen 30 años en operación; no es que cambien por completo, pero se necesita actualizar algunos componentes. Serían otros 600 millones de pesos los que se requieren”.

Explicó que a lo que sí se asignaron fondos es a mejorar señalética y sistemas de seguridad para la Línea 1. Recordó que corresponde a un convenio con Banobras heredado de la pasada administración, y que este año se invertirán 230 de los 600 millones que se comprometió a aportar.

“Debería haber un sistema que, si se detuvo un tren dos estaciones adelante, inmediatamente los que vienen atrás sepan que hubo una contingencia. Hoy ese sistema no está actualizado”.

Por otra parte, se etiquetaron 20 millones de pesos para el proyecto ejecutivo de la Línea 4, que depende de que el Gobierno federal aporte otros 100 millones. Y aunque aún no hay fecha para el arranque de circulación de la Línea 3, se asignaron 277.4 millones para su operación y mantenimiento.