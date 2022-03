En el crucero de Reforma e Ignacio Ramírez, en la colonia Santa Teresita, consideran que constantemente hay accidentes por falta de señalamiento. A pesar de que hay un disco de alto por prelación de paso, esto no es suficiente, y ayer esto quedó al descubierto tras el choque de dos autos, que dejó como consecuencia la muerte de la maestra María Fernanda Vargas Zavala, de 23 años.

“Muchos accidentes, a veces dos por semana. Aquí es el que gane primero, los que vienen por Reforma van rápido y en el cruce nadie se para"

Gabriela Rubio, vecina cercana a la intersección donde fue el accidente donde murió Fernanda, señala que los colonos están solicitando a las autoridades un semáforo, ya que son constantes los percances en la zona.

“Muchos accidentes, a veces dos por semana. Aquí es el que gane primero (pase de autos), los que vienen por Reforma van rápido y en el cruce nadie se para. Es raro, no les tapan visibilidad y se pasan, lamentable lo de la muchacha. Yo quisiera que se pusiera un semáforo y todos coincidimos, tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos, un tope no sería de tanta funcionabilidad, se pararían un rato y luego arrancan, hay varias escuelas en los alrededores, el riesgo para los niños”, dijo.

Fernanda Juárez, encargada de un local en la zona, explicó que la problemática en general de accidentes es en todo Santa Teresita, y no exclusivo del cruce donde perdió la vida una docente.

“No hay muchos señalamientos, la gente que no es de aquí no sabe quién lleva la preferencia, se confían y es común que se estampen. No nada más en la esquina, en todo Santa Tere, de hecho ayer aparte de este accidente hubo otros más. Mínimo dos a tres veces al mes es que chocan aquí, más señalamientos o semáforos, de hecho uno de los carros que participó ayer traía placas de Querétaro, la gente que no vive aquí en Guadalajara, no tiene ni idea de quién se debe de parar”, acotó.

Manuel Castañeda trabaja en un taller de muebles para oficina. Fue uno de los primeros en auxiliar a todos los protagonistas del percance. Para él fue muy impactante, por lo que solicita que el gobierno encargado ponga boyas viales, para que disminuyan la velocidad en los cruceros.

“Fui el primero que me asomé, se atravesó imprudentemente la persona que venía por Ignacio Ramírez y por Reforma venían rápido, no frenaron, el impacto fue de lleno, la muchacha estaba esperando el paso para cruzar la calle y recibió todo el golpe, salió proyectada, el golpe fue muy fuerte. Todos los cruceros de aquí son peligrosos, seguido chocan, los semáforos a veces ni les hacen casos, igual boyas”, señaló.

JM