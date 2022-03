La joven María Fernanda Vargas Zavala, de sólo 23 años, murió atropellada de manera fulminante ayer en un choque donde se vieron involucrados dos vehículos en el cruce de la calle Reforma e Ignacio Ramírez, en la Colonia Santa Teresita, en Guadalajara.

“Iba a trabajar. Ella era una de las mejores de la familia, una buena muchacha estudiosa. Alcanzó su meta, pero le quitaron la vida"

La tía de Fernanda, Teresa Zavala, compartió para EL INFORMADOR que su sobrina era maestra, recientemente se había graduado, y estaba cumpliendo su sueño de formar a infantes.

En el cruce de las calles Reforma e Ignacio Ramírez colocaron veladoras en el sitio donde murió ayer Fernanda. EL INFORMADOR / G. GALLO

Era maestra de guardería

“Le dieron la oportunidad en esa guardería, tenía a cargo un salón de niños, ella estaba muy feliz, era pedagoga”, señaló su tía.

Ayer, cuando fue atropellada, Fernanda se trasladaba a la guardería donde había ingresado hace unos meses.

“Iba a trabajar. Ella era una de las mejores de la familia, una buena muchacha estudiosa. Alcanzó su meta, pero le quitaron la vida. De hecho tenía poco trabajando ahí, se acababa de graduar, no sé si tuviera seis meses”.

Era atlista

Su tía también contó que para María Fernanda fue una alegría observar el pasado 12 de diciembre de 2021 el segundo campeonato de su equipo Atlas.

“Ella era muy atlista, era su alegría el equipo rojinegro y tuvo la dicha de verlos campeones”, dijo.

Vecinos señalan que en la intersección donde fue atropellada Fernanda es un lugar de recurrentes accidentes. EL INFORMADOR / G. GALLO

Exigen justicia tras el accidente

Sin embargo, Tere Zavala pidió justicia y que no haya impunidad para las conductoras que provocaron el percance.

Exigió a las autoridades que en ese cruce donde ocurrió el fatal accidente se añadan más señalamientos viales o semáforos.

“Que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi sobrina, no merecía morir así. Era una persona buena, dedicada a sus estudios, a su familia, nos dejó un gran vacío que no lo vamos a superar pronto. Es muy duro para la familia porque somos muy unidos. Es la primera persona que fallece de la familia y nos duela a todos”, compartió.