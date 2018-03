Chile Yahualica da a Jalisco segunda denominación de origen

El Chile Yahualica recibió la denominación de origen y se convirtió así en el segundo producto con esta distinción en el Estado, sumándose al Tequila, que a su vez fue el primero a nivel nacional en el año 1974.

La denominación se logró después de cinco años de trabajo por parte de diversas instancias y productores ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

Para darle un sustento científico, el Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica de Jalisco (Ciatej) realizó una investigación que se entregó al IMPI, en el cual se expuso que sus propiedades, clima y condiciones de suelo donde se produce son características que lo hacen único, indicó el secretario de Desarrollo Rural en Jalisco, Héctor padilla.

"De aquí para adelante se requiere de un trabajo disciplinado donde tenemos un importante ejemplo a seguir: lo que hizo el Consejo Regulador del Tequila y que ha hecho por 44 años, necesitamos copiarlo y hacerlo exactamente igual en el caso de la denominación de origen que se entregó a Jalisco, porque hay que integrar un consejo regulador profesional".

El presidente del Consejo de Productores de Chile de Jalisco, Rigoberto Parga Íñiguez, consideró urgente que se consoliden las organizaciones de personas que se dedican a la producción del condimento y hacer un padrón actualizado, así como generar un proyecto de asistencia técnica integral para los mismos, pues se ha disminuido la plantación de chiles.

"Debemos saber la problemática, platicar con ellos y hacer una serie de actividades urgentes que nos permitan tener un panorama de la producción actual. Hay en la actualidad un problema muy serio: el desestímulo de los productores, porque no está siendo tan rentable como se quisiera, y los problemas de asistencia técnica, de los recursos, como el agua".

El director general del IMPI, Miguel Ángel Margáin González, señaló que la denominación de origen del Chile Yahualica ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y lo que sigue ahora es mantener la autorregulación.

La denominación de origen no significa que Jalisco dejará de importar chile de otros lados, sin embargo, se da un valor agregado al producto para que se aprecie más en el mercado.

"No es magia, esto no va a ser que automáticamente el precio del Chile Yahualica sea mayor, esto de ninguna manera quiere decir que se vaya a evitar la importación de otros productos, de otros chiles; no es así, porque se convertiría en un obstáculo al comercio, lo cual no podemos permitir".

Saber más

-En Jalisco hay 300 productores de chile en nueve municipios: Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, Cañadas de Obregón, Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo.

-También se produce en los municipios de Nochistlán de Mejía y Apulco, en Zacatecas.

-El Estado ocupa el sexto lugar en producción de chile a nivel nacional, con más de 130 mil toneladas anuales.

-En México, el consumo anual per cápita de chile es de 18.7 kilogramos.

-En la región de Jalisco existen 580 hectáreas de siembra de chile.

Van 16 productos

Con el chile Yahualica ya son 16 los productos que ostentan esta denominación de origen: Tequila, Mezcal, Olinalá, Talavera, Bacanora, Ámbar de Chiapas, Café Veracruz, Sotol, Café Chiapas, Charanda, Mango Ataúlfo del Soconusco de Chiapas, Vainilla de Papantla, Chile Habanero de la Península de Yucatán, Arroz del Estado de Morelos y Cacao Grijalva.

GC