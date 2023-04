Checo Barrera: gestor desde las tres esferas de gobierno

El trabajo de un diputado federal no trata sólo de proponer leyes o reformas a las mismas, sino que además debe mantener contacto con la ciudadanía que votó por él para que le represente en la toma de decisiones que habrán de incidir en su entorno.

Eso es lo que ha impulsado Sergio “Checo” Barrera, diputado federal de la LIX Legislatura Federal, pues aseguró mantener el contacto con los vecinos de las colonias que integran, al día de hoy, el Distrito número 13, que incluye mayormente a colonias del sur del municipio de Zapopan.

Entre ellas se encuentran Arboledas, Las Águilas, Las Fuentes, El Mante, La Gigantera y Jardines de Santa María, entre otras; donde el diputado ha mantenido la comunicación para apoyar en gestiones que involucran a los tres niveles de Gobierno, yendo desde lo municipal, por ejemplo, solicitando colaboración con la poda de árboles, luminarias descompuestas, recolección de basura, y hasta lo federal.

“Cada gestión es distinta, pero lo que nos toca es decirles lo que se puede y lo que no se puede, porque creo que si hay algo de lo que estamos cansados todos los ciudadanos es de los políticos que prometen y no pueden cumplir. Entonces, lo que hemos tratado es siempre ser muy claros con las cosas que sí se pueden resolver, cómo podemos ayudar y sobre todo decirles cuál es el proceso. Les explicamos, por ejemplo, cómo funciona el GuaZap, que es la plataforma que tienen Guadalajara y Zapopan donde la ciudadanía puede hacer cualquier reporte. Lo que siempre les pido es que me compartan esos números de reporte para tener una base de datos de cada colonia, de las necesidades que tienen y cómo podemos apoyar y presionar a cada una de las direcciones que deben resolverlo”, explicó Barrera.

Lo que más le gusta de ser diputado federal es ayudar a la ciudadanía, pues para él, representar a las personas que votaron por él en su distrito se convierte en un compromiso personal, llevándolo a realizar las gestiones mencionadas, pero también a entender las preocupaciones que tienen las personas en cualquier ámbito. “Por eso podemos legislar y presentar iniciativas que puedan ser en beneficio de cualquier ciudadana o ciudadano”, expresó.

Entre las iniciativas en las cuales ha trabajado recientemente se encuentran la reforma a la Ley Federal del Trabajo que permite a las y los mexicanos tener “vacaciones dignas”.

Hoy, por cada año laborado, los trabajadores deberán gozar de al menos 12 días libres que podrán tomar cuando ellos lo prefieran.

Dijo, también ha comenzado a trabajar bajo la iniciativa “Materias del Siglo XXI”, presentada con el objetivo de incluir en las escuelas de educación básica materias que sean consideradas para la vida.

“Creemos que hoy en día lo que se necesitan son materias como finanzas personales, salud mental, nutrición, programación, robótica, regresar el civismo, entre muchas otras que hoy en día podrían hacer que nuestras niñas y niños, nuestros hijos, sean mucho más competitivos y preparados para el mundo”, indicó el diputado.

“Está de lado de Zapopan, pero cercano también a Tlaquepaque, incluso nos llega gente de Guadalajara y les ayudamos también, al final no nos limitamos solamente a lo que nos corresponde en nuestro distrito o nuestro municipio, si nos piden de otros municipios a pedir apoyo les ayudamos a todos. Cuando ya se es diputado federal, pues ya representas prácticamente a todos los mexicanos. Cuando estoy en periodo legislativo en la Ciudad de México trato, por lo menos una vez a la semana, de estar yo ahí para recibirles, y ahorita que va a terminar el periodo el 30 de abril, pues de mayo a agosto estaremos acá visitando las colonias”, contó.