Cerrarán periferiferico a al altura de El Fortín por falta de agua

Vecinos de Zapopan dieron a conocer que personas de al menos 20 colonias se manifestarán para cerrar avenidas como periférico y avenidas importantes que colinden con estas colonias en protesta por la falta de suministro de agua desde hace días, la manifestación tendrá lugar el día de mañana viernes 31 de mayo.

Algunas de las colonias afectadas son La Estancia, El Fortín, La Granja, Puerta del Bosque y varios fraccionamientos en la zona de Santa Ana Tepetitlán.

Dentro de las manifestaciones por falta de agua, este jueves se realizará una en la colonia la Estancia debido a que los vecinos han detectado la intermitencia en el suministro de agua en diferentes casas de dicha comunidad.

Ante la exigencia de la población los expertos coinciden en que le falta más humildad a las autoridades del SIAPA para dejarse ayudar por investigadores, universidades y ciudadanía en general para atender la problemática del agua sucia en el Área Metropolitana.

“Con ese discurso de ‘ustedes saben menos’, no se puede construir nada, no reconocen que se pueden hacer otras cosas”, expresó el jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), Arturo Gleason Espíndola, quien también asegura que el monitoreo ciudadano que realizan los vecinos en grupos de whatsapp de manera gratuita quita gasto al SIAPA y aún así la autoridad gestora del agua no lo aprovecha.

Ante la invalidación de los reportes de la ciudadanía el investigador recomendó a la ciudadanía comenzar a utilizar filtros en sus casas para evitar enfermedades, en la medida de sus posibilidades.

Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua, por su parte apuesta por comenza r como ciudadanía con acciones legales en contra del organismo debido a que es el derecho a la salud y al agua potable de la ciudadanía el que se está violando cuando el agua llega sucia a las casas.

YC