Censo Económico del INEGI llegará a 475 mil establecimientos en Jalisco

Con el despliegue de mil 558 entrevistadores, comenzó en Jalisco la aplicación de los Censos Económicos 2019 que buscan actualizar la información básica de todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores o prestadores de servicios ubicados en el estado.

Odilón Cortés Linares, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que esperan tener un alcance de 98 mil manzanas, en alrededor de 244 localidades urbanas de la Entidad donde se ubican 475 mil 806 establecimientos comerciales; apuntó que pretenden llegar a todos los negocios, desde tiendas de abarrotes o fruterías hasta las grandes industrias.

En este ejercicio se solicita información sobre la categoría jurídica del establecimiento, tipo de organización, periodo de operaciones, clasificación económica, personal ocupado, remuneraciones, gastos, ingresos, valor de la producción, existencias o inventarios, activos fijos, créditos y cuentas bancarias, tecnologías de la información y características y manejo del negocio.

El coordinador refirió que contestar el censo toma alrededor de 45 minutos, en 96% de los establecimientos se aplica un cuestionario básico, en el resto se usan cuestionarios específicos según la actividad del negocio. En el portal del INEGI se habilitó un micrositio para que los dueños de los establecimientos, que soliciten una clave, puedan directamente llenar la encuesta.

Los encuestadores del Inegi deben portar visible una credencial con su nombre y fotografía; además de chaleco, mochila y gorra con los logotipos oficiales, el número de teléfono y la dirección de internet del organismo para verificar la identidad del funcionario en caso de duda. También llevan un dispositivo de cómputo móvil para capturar la información que quedará encriptada.

Cortés Linares informó que para cuidar la seguridad de los entrevistadores se tiene coordinación con autoridades estatales y municipales para avisar dónde estarán desplegados; en las zonas que consideren riesgosas se les recomienda acudir en duplas y por la mañana.

El levantamiento del censo concluye el 31 de julio, en diciembre se publicarán los primeros resultados; la información completa en julio de 2020. Los Censos Económicos se aplican desde 1930, actualmente se realiza la décimo novena edición.

Sin recursos 14 encuestas

Aunque no recibió presupuesto para realizar 14 encuestas que tenía programadas levantar este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) está en diálogo con instancias públicas y privadas para analizar la posibilidad de acceder a recursos, y concretar algunos de los proyectos; explicó Odilón Cortés Linares, coordinador estatal del Instituto, detalló que las negociaciones se llevan a nivel nacional con las dependencias que se benefician con la información que arrojan ejercicios como el censo agropecuario, la encuesta de gasto en los hogares o la de confianza del consumidor.

“Al no realizarse no se va a disponer de la información para este periodo en particular, pero hay instancias que les interesaría mucho tener esa información, quien sabe si en un momento determinado ellos pudieran dedicar algunos recursos para salvar algunos de esos proyectos. Puede ser iniciativa privada u otras instancias de gobierno”, comentó.

NM