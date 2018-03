Ceden camioneros y levantan paro

Luego de cuatro días de paro, transportistas anunciaron que hoy se regulariza el servicio en las rutas que desde el jueves pasado no circularon, en demanda de aumentar la tarifa a 10 pesos.

Enrique Galván, representante de los transportistas inconformes, informó que tras una asamblea con los empresarios que se sumaron a la medida, acordaron reanudar labores, aunque seguirán con la exigencia de que se incremente el costo, pues afirman que la tarifa de siete pesos es insostenible por el aumento en los combustibles y otros insumos. Añadió que mañana acudirán al Congreso del Estado para demandar reformas a la Ley de Movilidad y que se exija a la comisión tarifaria reunirse para liberar la tarifa autorizada a nueve pesos y se revisen números para determinar el incremento a 10 pesos.

“Levantamos el paro y acudiremos al Congreso para destrabar lo que el gobernador no tiene, sensibilidad política, y desde luego porque sabemos de las molestias que genera a los usuarios, a la sociedad en general por la falta de servicio”, expuso Galván. El líder camionero ofreció disculpas a los usuarios afectados por la suspensión, pero justificó que no tuvieron otra alternativa para llamar la atención de las autoridades.

Rueda de prensa de transportistas donde participan Rosa Rivas, Enrique Galván, Luis Chávez y Jesús Arreola. EL INFORMADOR/M. Vargas

Gustavo Flores Delgadillo, director general de transporte público de la Secretaría de Movilidad, informó que el sábado se reunieron con representantes de 114 rutas que están a favor del nuevo modelo de transporte, indicó que los transportistas que no participaron en la reunión son los que han recurrido al chantaje al negar el servicio para pretender forzar un aumento generalizado en la tarifa. Flores Delgadillo dijo que los procedimientos contra los transportistas que hicieron paro seguirán, aunque retomen actividades.

“Los procesos contra los transportistas que decidieron hacer el paro se cumplirán conforme lo marca la ley, aunque regresen a prestar el servicio, eso no significa que no se vayan a establecer los procedimientos”, refirió el director. Negó que en la reunión se haya intentado coaccionar a los transportistas para que acepten el modelo ruta-empresa. La Secretaría de Movilidad estará monitoreando la reanudación del servicio para intervenir en caso de que alguna ruta no reactive el servicio.

Durante los cuatro días de paro, los transportistas dejaron de percibir 28 millones de pesos, con un promedio de un millón de viajes por día que no se realizaron, en las dos mil 800 unidades que, aseguraron, dejaron de circular.

Los transportistas tendrán una asamblea el próximo 12 de marzo para evaluar medidas y nuevas acciones que podrían tomar.