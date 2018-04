Castro promete libramiento y MiBici para Lagos de Moreno

Durante su visita de trabajo al municipio de Lagos de Moreno, el candidato priista por el gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso, firmó el compromiso de la ampliación y reconstrucción del libramiento, así como la realización de infraestructura, obras de drenaje y puentes vehiculares.

El candidato se reunió con estructura tricolor, jóvenes y ciudadanos de Lagos de Moreno, donde expuso su proyecto político basado en cinco ejes.

"Hoy vengo a comprometerme públicamente, porque así como somos buenos para pedir el voto y el apoyo de nuestra gente, hoy vengo a decirles que Miguel Castro se compromete a que podamos construir esa parte del libramiento que se requiere, porque queremos que se sigan instalando empresas importantes en toda la región, y porque queremos comprometernos a trabajar fuerte y duro".

Dijo que con este tipo de obras se combate de frente a la desigualdad y se puede tener un mayor desarrollo social y económico.

En su encuentro con jóvenes, se comprometió a replicar el programa de Mi Bici Pública en la zona, así como ampliar el transporte público gratuito.

"Tendremos 'Prepa para todos', construiremos nuevos centros de bachillerato en todo Jalisco para asegurar que la educación media superior llegue a todos nuestros jóvenes".

Tendremos "Prepa para todos”, construiremos nuevos centros de bachillerato en #Jalisco, que la educación llegue a todos nuestros jóvenes #TúMandas pic.twitter.com/N1Z8iVfNEr — Miguel Castro Reynoso (@micasrey) 4 de abril de 2018

Por otra parte, respaldó la decisión de que la cortina de la presa El Zapotillo se quede en 80 metros, y continuar con el impulso al proyecto de la presa El Purgatorio.

Castro Reynoso firmó el documento en donde se promete la construcción de un centro regional de atención a las adicciones en Lagos de Moreno, que forma parte del gran centro de rehabilitación y tratamiento integral que se hará a nivel estatal, anunciado el lunes pasado en la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá.

En una de sus intervenciones, se dirigió a los candidatos a presidentes municipales y diputados priistas, a quienes les pidió continuar con paso firme. Anunció que próximamente Lagos de Moreno recibirá la visita del candidato a Presidente de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

"Hemos tomado la determinación de que Pepe Meade venga a Lagos de Moreno, va a asumir compromisos con un servidor; no le aflojen, los necesito y mucho, solo no puedo, me da tanto gusto verlos unidos".

