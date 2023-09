Casi la mitad de motociclistas, con licencia vencida en Jalisco

En Jalisco hay más de 279 mil personas a quienes se les ha expedido una licencia de motociclista para circular, pero casi la mitad están vencidas, según detalló la Secretaría de Transporte (Setran) a través de Transparencia.

Además, si se compara con el padrón de más de 733 mil motos registradas en la Entidad, lo que significa que apenas dos de cada 10 conductores de estos vehículos manejan con permiso vigente.

Sobre los motivos a los cuales atribuyen la situación, la Setran solamente respondió por medio de una ficha informativa que para facilitar el trámite de licencia de conducir nueva o refrendo para conductores, “a lo largo de la actual administración la Secretaría de Transporte ha incrementado de manera sostenida el número de módulos, pues en el Área Metropolitana de Guadalajara ya se duplicó el número de espacios para este fin”.

Y respecto a las 1.8 millones de licencias vencidas de todo tipo, con corte a agosto de 2023, agregó que la emisión de licencias ha ido al alza, ya que mientras en 2018 de la pasada administración se emitieron 422 mil 377, en 2019, ya en la actual gestión, otorgaron 514 mil 227.

“Durante los años de pandemia (2020-2022) hubo una natural disminución, en 2023 apunta a una recuperación porque de enero a agosto ya sumaban 384 mil 109 y se calcula que al final del año se superará el número de 2019”.

Fernando García de Quevedo, profesor asociado en el Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara y miembro del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, consideró que además de campañas de concientización, también es importante el sentido de responsabilidad de las personas.

“Son requisitos mínimos los que piden (para la licencia). No estamos generando esa conciencia de que no es un derecho sino una obligación. Conducir me compromete a mí a seguir reglas y conductas dictaminadas por la autoridad y el sentido común”.

Puso de ejemplo que hay personas que siguen manejando bajo el influjo del alcohol y drogas. “La autoridad hace los dispositivos, pero la gente informa. Manejar no es un derecho, es un privilegio que tengo sorbe los demás, y ese privilegio debe ir acompañado de muchas obligaciones”.

EL DATO

Licencias 2023

Vigentes: 146,590

Vencidas: 132,887

Padrón de motocicletas: 733,824

