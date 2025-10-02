¿Quién le entra?

Nos cuentan que en una encuesta realizada del 17 al 30 de septiembre pasados, mil 245 personas participaron y más de la mitad manifestó que sí usaría el transporte escolar para reducir el caos vial en López Mateos.Por eso nos dicen que el alcalde Gerardo Quirino Velázquez puso manos a la obra para que el tráfico en este corredor deje de ser una pesadilla diaria: instaló una mesa de diálogo con colegios, fraccionamientos y autoridades para diseñar un “modelo ejemplar de transporte escolar” que, según él, no solucionará todo, pero sí podría aliviar un poco la congestión.La estrategia incluye horarios escalonados, planes de auto-compartido, incentivos fiscales para los que se suban al transporte sustentable y mejoras en infraestructura peatonal.Sobre el tema, la Secretaría de Transporte de Jalisco muestra disposición en el proyecto escolar.¿Le entrarán Guadalajara y Zapopan? Obvio, los padres de familia y los directivos escolares deben sumarse.* * *¡Olvídense de rumores! Nos dicen que el PAN Jalisco, con Juan Pablo Colín a la cabeza, deja claro que no piensa bailar con Movimiento Ciudadano en las siguientes elecciones. Según él, los jaliscienses ya ven al partido con buenos ojos gracias a la “nueva actitud” y más redes sociales.Asegura que el ciudadano ya dijo basta y que MC está más que urgido por Acción Nacional. ¿Será?¡Que cada quien saque sus conclusiones!* * *Claudia Sheinbaum anda de fiesta virtual: ayer celebró su primer año como Presidenta de México con un mensaje en las redes sociales y un video épico que recorre desde su infancia hasta el Grito de Independencia. “Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos en el segundo piso de la Cuarta Transformación”, escribió en sus redes, mientras nos muestra saludos, mítines y supervisión de obras como si fuera un reality político.Entre discursos sobre revolución femenina y firmeza ante cualquier amenaza a México, Sheinbaum deja claro que también sabe posar para la cámara.Y para cerrar con broche de oro, convocó a sus seguidores al Zócalo este domingo para celebrar su aniversario en el Zócalo capitalino.