¿Quién le entra?

Nos cuentan que en una encuesta realizada del 17 al 30 de septiembre pasados, mil 245 personas participaron y más de la mitad manifestó que sí usaría el transporte escolar para reducir el caos vial en López Mateos.

Por eso nos dicen que el alcalde Gerardo Quirino Velázquez puso manos a la obra para que el tráfico en este corredor deje de ser una pesadilla diaria: instaló una mesa de diálogo con colegios, fraccionamientos y autoridades para diseñar un “modelo ejemplar de transporte escolar” que, según él, no solucionará todo, pero sí podría aliviar un poco la congestión.

La estrategia incluye horarios escalonados, planes de auto-compartido, incentivos fiscales para los que se suban al transporte sustentable y mejoras en infraestructura peatonal.

Sobre el tema, la Secretaría de Transporte de Jalisco muestra disposición en el proyecto escolar.

¿Le entrarán Guadalajara y Zapopan? Obvio, los padres de familia y los directivos escolares deben sumarse.



* * *



¡Olvídense de rumores! Nos dicen que el PAN Jalisco, con Juan Pablo Colín a la cabeza, deja claro que no piensa bailar con Movimiento Ciudadano en las siguientes elecciones. Según él, los jaliscienses ya ven al partido con buenos ojos gracias a la “nueva actitud” y más redes sociales.

Asegura que el ciudadano ya dijo basta y que MC está más que urgido por Acción Nacional. ¿Será?

¡Que cada quien saque sus conclusiones!

* * *



Claudia Sheinbaum anda de fiesta virtual: ayer celebró su primer año como Presidenta de México con un mensaje en las redes sociales y un video épico que recorre desde su infancia hasta el Grito de Independencia. “Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos en el segundo piso de la Cuarta Transformación”, escribió en sus redes, mientras nos muestra saludos, mítines y supervisión de obras como si fuera un reality político.

Entre discursos sobre revolución femenina y firmeza ante cualquier amenaza a México, Sheinbaum deja claro que también sabe posar para la cámara.

Y para cerrar con broche de oro, convocó a sus seguidores al Zócalo este domingo para celebrar su aniversario en el Zócalo capitalino.

