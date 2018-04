Carlos Lomelí propone una Fiscalía independiente

El candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, propuso la creación de una Fiscalía General del Estado independiente y autónoma, en la que no tenga injerencia el Poder Ejecutivo.



En la presentación de su estrategia de seguridad, dio a conocer los ejes a trabajar en el Estado, entre los que está mejorar los sueldos y capacitación de policías, un programa efectivo contra la violencia hacia las mujeres y hacer más eficientes los procesos para interponer denuncias.



Además de una Fiscalía autónoma, dijo que es necesario un programa integral para erradicar la corrupción en el Poder Judicial.



"Cuando hablamos de terminar con la corrupción e impunidad es a todos los niveles, esto no va a permitir que continúe la situación con controles o con libertades a medias. La justicia debe ser justa, por eso el nombre es completo, necesitamos liberar, quitar de encima a los Ejecutivos para que puedan tener libertad de dictaminar sus sentencias, o dictaminar su inocencia para toda la ciudadanía".



Su estrategia también contempla oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, la implementación de un nuevo modelo de coordinación para los policías municipales y estatales, un esquema especial para la seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, otorgar seguro de gastos médicos, mejorar el seguro de vida y apoyar con vivienda a los elementos y profesionalizar las fiscalías regionales.



"La situación exige que tengamos una coordinación de gobierno federal y municipal, no tengo inconveniente en que sea plantee o se fortalezca el mando único".



La estrategia dedicada a las mujeres consiste en erradicar los casos de feminicidio y de violencia de género en todas las escalas.



El centro de atención para mujeres tendrá sede en Casa Jalisco, pues el candidato advirtió que no vivirá allí.





Lomelí Bolaños estuvo acompañado de la presidenta de Morena a nivel nacional, Yeidckol Polevnsky; el coordinador de la campaña en Jalisco de Andrés Manuel López Obrador y la candidata a la alcaldía de Guadalajara, Claudia Delgadillo, entre otros políticos.

LS