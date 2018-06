Cárceles deben adaptarse para internas con hijos

Para noviembre próximo, todos los centros penitenciarios del país deberán haber adaptado sus instalaciones y contado con recursos materiales, económicos y humanos para atender correctamente a los menores de tres años que viven con sus madres adentro de estos. Sin embargo, los avances han sido prácticamente nulos y eso no excluye a Jalisco, manifestó Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la fundación Reinserta.

“Traemos la campaña de ‘Niños Invisibles 2018’, donde lo que estamos buscando es: ‘Bueno, se ve muy bonita la ley hecha... ¿pero cómo vamos a hacer para que los estados no la imcumplan?”.

El principal problema, dijo, es que los estados no han asignado presupuesto para ello. “Entonces, es muy fácil decir que si no tienen presupuesto y desvían recurso para los niños se pueden meter en problemas”.

Sobre las mujeres privadas de la libertad en un centro penitenciario, el Artículo 10 de la Ley de Ejecución de Penas establece que las prisiones deben tener instalaciones adecuadas para que los menores de tres años reciban atención médica atendiendo a su edad, y que se les proporcionen las condiciones de vida que garanticen su sano desarrollo.

Sin embargo, las entidades han tomado una actitud pasiva ante ese ordenamiento, pues al momento no hay programas en favor de los menores en las cárceles. “El niño que nace en prisión no tiene por qué no tener las mismas condiciones del niño que vive afuera. Porque después se ven esas afectaciones durante su desarrollo; la primera infancia es la etapa más importante en determinar la personalidad”.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jalisco tiene una calificación de 6.9 en las condiciones de sus cárceles. “No está reprobado, pero tampoco está bien, y hay una tendencia negativa en cuanto a las calificaciones en materia de derechos humanos”.

Niño de Rivera anunció que sostendrán una reunión con autoridades estatales, con la que esperan que la Entidad implemente programas para cumplir con lo dispuesto por la ley, lo cual puede concretarse con una coordinación interinstitucional como Educación, Trabajo y otras áreas. “Una de las esperanzas es que Jalisco se una a esta iniciativa”.