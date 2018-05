Candidatos al Senado comparten su agenda sobre distribución del agua

En un nuevo foro de "Diálogos por México", llevado a cabo este jueves por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en sus instalaciones y con un aforo a medio llenar, los titulares de las fórmulas al Senado de la República por Jalisco compartieron sus propuestas sobre la distribución del agua en el Estado.



El candidato independiente Pedro Kumamoto, se pronunció en contra la Ley General de Aguas, conocida como Ley Pichardo, la cual busca ampliar el sistema de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, así como en contra de la Presa de El Zapotillo y contra el Trasvase a León y agregó que "El agua es un derecho que debe trabajarse en gobernanza con organismos expertos en el tema que puedan orientar a la Conagua".



Clemente Castañeda, candidato por la coalición "México al Frente", señaló que no será dado un sólo peso más al proyecto de la Presa de El Zapotillo pues hasta ahora han sido gastados cerca de 10 mil millones de pesos que no han podido dar solución al problema de desabasto del agua. "Es hora de cuidar el agua, no los tinacos, no las presas, necesitamos cambiar fundamentalmente la ecuación. Nos oponemos rotundamente a que esta presa rebase la cortina de 80 metros que inundaría automáticamente a Temacapulín", expresó Castañeda.



José Antonio Pérez, abanderado de "Juntos haremos historia" apuntó por su parte al apoyo de tecnología europea en un proyecto que pudiera aplicarse al Estado, aunque no explicó de qué se trataría el proyecto que trabajaría con la empresa "Best water technology", con quien dijo ya se encontraba en diálogos y por el contrario reiteró su intención de exportación de aguacate al alto vacío y la búsqueda de la denominación de origen de la raicilla.



Al foro también asistieron las candidatas a diputaciones locales: Patricia Martínez de "México al Frente por la vía plurinominal"; Mariana Fernández por el PRI y Susana Ochoa, candidata independiente (ambas por el distrito 10).



Las tres candidatas coincidieron en el tema de la movilidad Urbana, cada una apostó por diferentes vías que según consideraron, serían la mejor opción para mejorar el rubro en la entidad.



Para Patricia Martínez, sus prioridades, de llegar a ocupar el cargo, se centrarían en conectar el norte con el sur mediante un transporte público eficiente, así como el establecimiento de un fondo para la movilidad no motorizada.



Mariana Fernández por su parte aplaudió los alcances logrados por la administración del PRI, entre los que se encuentra el establecimiento del programa público "Mi Bici", y apostó por el aumento de las ciclovías, el impulso de un sistema BRT. "Hacen falta ciclovías, modernizar el transporte público y la planeación de la ciudad al rededor del transporte público, no de los vehículos particulares", agregó.



La candidata independiente, Susana Ochoa, optó por accesibilidad universal y un urbanismo de proximidad en el que las personas no deban desplazarse por largos trayectos para poder llegar a sus hogares.



El candidato al Senado por la bancada del PRI, Hugo Contreras, y la candidata a diputada local por Morena, Norma Valenzuela, no se presentaron al foro debido a "cuestiones de agenda", según se informó en el evento.

