Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 7 —con características de estacionario sobre el norte del país—; la corriente en chorro subtropical; el ingreso de humedad del mar Caribe; el lento avance de la onda tropical número 38; y la posible tormenta “Sonia” en las costas del Pacífico sur mexicano, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en las costas de Jalisco y Nayarit, además de otros estados. En Puerto Vallarta se espera la caída de lluvia ligera.

A esta lloverá hoy, 16 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá casi cubierto, además de temperaturas que oscilarán de los 30 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 23 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.8 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

03:00 a 05:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.5 mm 06:00 a 08:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.3 mm

También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical, "Sonia”?

El SMN reportó hoy, en punto de las 06:00 horas, que la zona de baja presión se localizó a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca. Esta incrementó a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, además de mantenerlo a 60% en 7 días. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana y lleve por nombre “Sonia”, siendo la tormenta número 17 de la región del Pacífico.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

