Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY martes 26 de agosto de 2025?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 26 de agosto de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas, mientras que hay un par de zonas detectadas como con calidad Aceptable.

Índice de calidad del aire:

ESPECIAL / SEMADET

Santa Margarita: 15 puntos IMECA

Santa Anita: 23 puntos IMECA

Las Pintas: 59 puntos IMECA

Miravalle: 42 puntos IMECA

Tlaquepaque: 28 IMECA

Oblatos: 22 puntos IMECA

Santa Fe: 42 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

El riesgo en salud es mínimo.

Población sensible:

Personas que son sensibles al ozono (O3) o material particulado (PM10 y PM2.5) pueden experimentar irritación de ojos y síntomas respiratorios como tos, irritación de vías respiratorias, expectoración o flema, dificultad para respirar o sibilancias.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Reduce las actividades físicas vigorosas* al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

