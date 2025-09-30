Las lluvias no sólo dejaron calles inundadas, también dejaron en evidencia el pleito entre el gobernador Pablo Lemus y la alcaldesa de El Salto, Nena Farías.

En el evento para entregar apoyos a los damnificados en la colonia Las Lilas, brillaron por su ausencia la alcaldesa y cualquier funcionario de primer nivel del municipio.

Cuando le preguntaron al gobernador sobre el desplante, Lemus, con sonrisa diplomática, se limitó a soltar que “les hace falta más acercamiento con la gente”. Traducción libre: la presidenta municipal no quiso mojarse… ni los zapatos.

Mientras los damnificados recibían víveres, la política local parecía más ocupada en repartir silencios que despensas. Y así, entre charcos y declaraciones, quedó claro que el agua no es lo único que los separa.



* * *



Para no dejar pasar la oportunidad, nos cuentan que la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, se pegó como estampita a Claudia Sheinbaum durante su visita a Jalisco.

Con sonrisa de oreja a oreja y foto lista para subir a las redes, la presidenta municipal le soltó dos peticiones de peso: una estación extra para la Línea 4 del Tren Ligero -que según el guion oficial arrancará el 15 de diciembre próximo- y nada menos que el Cablebús para su terruño.

La postal quedó muy bonita, eso sí, pero la pregunta incómoda sigue flotando: ¿Cuánto y cuándo llegaría el dinero federal?



* * *



Nos cuentan que la diputada de MC, Adriana Medina, presentó una iniciativa que mete miedo: hasta 15 años de cárcel para los amantes del cobre; es decir, los que se roban los cables de la vía pública. Y, de paso, va contra las recicladoras que se hacen “de la vista gorda” cuando les llega material sospechoso y lo compran a los delincuentes.

La legisladora recordó que la CFE ya acumula casi siete mil denuncias por este delito, que ha dejado a oscuras a las colonias y con internet a medias.

Su mensaje fue claro: “Ya no se hagan, pregunten de dónde vienen las tapas de los registros, los cables y demás chatarra”.

A ver si con tanto “voltaje”, ahora sí se desconectan los vivales.



* * *



Claudia Sheinbaum salió a apagar incendios -y no precisamente forestales- al negar que desde Palacio Nacional se hubiera lanzado “fuego amigo” contra el morenista Adán Augusto López. Todo porque se filtraron documentos, de esos que sólo el SAT maneja con guantes de látex, donde aparecen presuntas irregularidades en sus declaraciones fiscales.

La Presidenta dijo que no, que en su Gobierno no hay intrigas palaciegas ni guerra de lodo. ¡Ajá! Mientras tanto, en los pasillos de Morena más de uno juega a las adivinanzas: ¿Quién soltó los papeles? ¿La oposición, los duendes de Hacienda o alguien con curul reservada?

Por lo pronto, Adán Augusto ya aprendió que no hay “hermano” que aguante cuando la política saca la calculadora del SAT.

