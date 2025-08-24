Las familias abandonan a tres de cada 10 adultos mayores en Jalisco

Los adultos mayores enfrentan marginación y múltiples problemáticas: tres de cada 10 son abandonados por sus familias o sufren algún tipo de violencia en el hogar, según expertos y una investigación publicada por el Gobierno de Jalisco.

De acuerdo con el Inegi, en su último Censo de Población se contabilizaron un millón 50 mil personas mayores de 60 años, lo que representa 7% del total. Jalisco se encuentra entre los cuatro estados con mayor número de adultos mayores, solo detrás de Ciudad de México, Estado de México y Veracruz.

Las principales consecuencias del abandono o la violencia son el aceleramiento de enfermedades, el envejecimiento prematuro y, en algunos casos, la muerte, según el estudio Adultos mayores en condiciones de abandono en Jalisco, elaborado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. El informe alerta que “las políticas o los programas públicos dirigidos a atender dicha situación son prácticamente inexistentes”.

María Guadalupe Ramírez, gerontóloga y expresidenta de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, señaló que si una familia no puede brindar los cuidados necesarios y decide llevar a un adulto mayor a una institución, “es un acto de amor”, contrario a mantenerlo en casa sin atención.

El estudio identifica como causas de violencia la enfermedad y dependencia, la demanda creciente de cuidados, la sobrecarga de trabajo de las personas cuidadoras y la falta de recursos económicos, además del despojo de bienes y la violencia psicológica. “La violencia psicológica es muy frecuente: relegarlos, confinarlos a un cuarto o despojarlos de sus casas, y casi nunca se denuncia”, indicó Ramírez.

En la actual administración, el DIF Jalisco ha registrado 295 casos de abandono, atendidos y canalizados a los municipios. Sin embargo, los adultos mayores “normalmente no quieren denunciar a sus familias”, lo que dificulta brindarles apoyo.

El abandono está tipificado como delito, sancionado con seis meses a cuatro años de prisión y multas por incumplimiento de cuidados. El Gobierno de Jalisco ofrece apoyos mediante atención médica, albergues, alimentos y recursos económicos, que pueden solicitarse directamente o a través de vecinos e instituciones, mediante el DIF y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

