Contar con una visa de Estados Unidos es un privilegio que permite viajar, trabajar o estudiar de manera legal en ese país. Sin embargo, muchas personas cometen errores aparentemente insignificantes que pueden provocar la cancelación del documento sin darse cuenta. Estos descuidos suelen pasar desapercibidos, pero las autoridades migratorias los consideran motivos serios.

1.- Dar información incorrecta en el formulario

Al llenar la solicitud DS-160, cualquier error (desde una fecha equivocada hasta la omisión de un dato) puede interpretarse como información falsa. Aunque no sea intencional, proporcionar datos incorrectos puede llevar a la cancelación de la visa o a la negación de futuras solicitudes.

2.- Usar la visa para un propósito distinto al autorizado

Si la visa es de turista, debe usarse exclusivamente para viajes de placer o visitas familiares. Trabajar, estudiar o permanecer más tiempo del permitido con ese documento se considera una violación a sus condiciones, lo que puede resultar en su anulación inmediata.

3.- No respetar el tiempo de estadía permitido

El sello de ingreso que otorgan en el aeropuerto o puerto de entrada determina cuántos días puedes permanecer en EE. UU. Aunque tu visa sea válida por años, si te quedas más tiempo del autorizado, esto constituye una falta grave que puede invalidarla.

4.- Prestar o permitir el uso indebido de la visa

La visa es un documento personal e intransferible. Permitir que alguien más la use, aunque sea un familiar, o alterarla de cualquier forma es motivo directo de cancelación. Incluso un intento puede generar sanciones migratorias.

5.- Tener problemas legales durante tu estancia

Infracciones de tránsito graves, delitos menores o problemas con la ley en territorio estadounidense afectan directamente tu historial migratorio. Las autoridades pueden revocar tu visa al detectar que representas un riesgo o que no cumples con las leyes locales.

Aunque estos errores parezcan pequeños, cada uno puede tener consecuencias serias para tu estatus migratorio. Mantener tu visa vigente implica usarla de forma correcta, cumplir con las normas de ingreso y salida, y evitar cualquier situación que pueda interpretarse como un abuso del beneficio otorgado.

