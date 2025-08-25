Suman voces…

Parece que una fracción del Bosque de Los Colomos está en serio peligro de convertirse en un proyecto inmobiliario. Ante la amenaza de construir torres y departamentos en esta Área Natural Protegida, colectivos, expertos y usuarios se han reunido para “salvar” el lugar.

Este lunes, por lo pronto, convocan a una conferencia de prensa para denunciar las afectaciones al manantial El Barreno y la Cuenca, además de las leyes que se violarían si el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado aprueba el proyecto.

El Ayuntamiento de Guadalajara y Pablo Lemus ya alzaron la mano en contra.

Eso sí, no es el primer escándalo inmobiliario, ya que otro desarrollo cerca de Valle de los Molinos en Zapopan también está generando controversia.

¿Quién ganará esta batalla?



* * *



Por cierto, parece que las decisiones polémicas del Tribunal de Justicia Administrativa (antes conocido como TAE) han vuelto a dar de qué hablar.

Mientras tanto, los diputados y las diputadas locales son recordados de que uno de los puntos en la reforma judicial pendiente en Jalisco es precisamente incluir a los magistrados de este organismo en la próxima elección estatal.

Estos juzgadores sólo resuelven temas administrativos, pero: ¿Por qué no ponerlos bajo el microscopio?

Si los incluyen en la reforma, todos los integrantes del Tribunal se irían en 2027, cuando se elijan los nuevos juzgadores.

¿Borrón y cuenta nueva o que sigan los mismos?

Eso está por verse y nos toca esperar qué deciden Movimiento Ciudadano y Morena, los principales actores en este tema judicial.



* * *



Nos cuentan que la alcaldesa Vero Delgadillo y varios regidores participaron ayer en la carrera nombrada como “10K Comude Guadalajara y Bomberos”, que fue todo un éxito.

La presidenta se mostró prudente y caminó toda la ruta para no lastimar su rodilla. Y después de la carrera, se recompensó con un buen menudo para reponer esos carbohidratos.

Otra sorpresa fue el secretario del Congreso de Jalisco, Lalo Lomelí, quien completó sus primeros 10 kilómetros… y lo hizo con ganas de maratonista.

No dudó en contar que fue una de sus metas a corto y mediano plazo... y que va por más ¿Qué tal?

