El actual repunte de casos de COVID-19, desde que se suprimió el uso obligatorio del cubrebocas en la mayoría de los espacios cerrados (excepto transporte público y hospitales), reactivó las solicitudes de pruebas para confirmar contagios.

La Secretaría de Salud Jalisco confirma la aplicación de tres mil 501 al día, en promedio, cuando a principios de mayo pasado se registraban dos mil 034.

En módulos donde se aplica la prueba de forma gratuita, como el ubicado en la estación Basílica del Tren Ligero, volvieron las filas de personas.

El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso explica que la tendencia es que los casos presenten síntomas menos graves, por lo que no hay, por el momento, un repunte en las hospitalizaciones y las muertes. “Esta nueva ola es un poco distinta a las anteriores, debido a las personas vacunadas. Eso reduce la cantidad de pacientes con complicaciones y las hospitalizaciones, pero es importante no olvidar las medidas de precaución. No podemos descartar un aumento de las hospitalizaciones”.

Añade que en dos o tres semanas podría llegar el pico máximo de contagios de la actual ola, por eso recomendó reforzar medidas básicas, como el uso de cubrebocas en lugares cerrados y pidió que quien presente síntomas respiratorios, aunque sean leves, se aísle y se aplique la prueba para descartar o confirmar el contagio.

Actualmente hay 97 enfermos en hospitales públicos y privados. Hace dos meses eran sólo 16.