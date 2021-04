COVID en Jalisco: Para aplicar vacuna en Drive Thru, CUTlajomulco habilita automóviles

Porque hay personas que llegan a pie al servicio de Drive Thru -auto servicio- para recibir las vacunas contra el COVID-19 en el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco), se habilitaron cuatro camionetas, cada una para 18 personas, y cinco carros de golf para hasta ocho personas.

"Aquellos que no tengan vehículo pueden llegar y nosotros los transportamos en el circuito para que no se bajen del vehículo y así puedan recibir su vacuna", informó la rectora del campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Leticia Leal Moya.

En el lugar, a comparación de otros puntos, las filas no fueron necesarias. De hecho, la UdeG informó que había baja afluencia de vehículos, por lo que recordaron que las personas pueden acudir a recibir su vacuna a este punto y, así, aprovechar las dosis disponibles.

En esta sede participan más de 350 voluntarios, de los centros universitarios.

"Las personas no tuvieron que esperar horas y no fue necesario hacer filas, ya que se informó de forma puntual cuáles letras iban a ser atendidas hoy, y así el resto del alfabeto. No fue necesario enfriarse, los primeros que llegaron fueron de 6:30 a 7:00 de la mañana, que es un horario adecuado", dijo la rectora.

Para los adultos mayores que se les dificulta la movilidad, se habilitó una zona de espera con asientos, hidratación y sombra. Luego, los voluntarios los transportan en sillas de ruedas y después en los carritos de golf.

Tanto ellos como quienes llegan en sus propios vehículos, esperan en un espacio techado al final del circuito, donde por 30 minutos fueron observados por médicos y enfermeras.

"No se han hecho grandes filas. Llegan en grupos, está superfluido y en la mañana prácticamente los coches que hicieron fila en cuanto abrimos no se saturaron ahí afuera", añadió el secretario administrativo del CUTlajomulco y encargado del módulo de vacunación, Tadeo Eduardo Hubbe.

En el lugar, se proyecta aplicar siete mil 500 dosis de las 21 mil 248 destinadas a todo el municipio. La jornada continuará hasta el 16 de abril, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, o hasta que se terminen las dosis.

NR