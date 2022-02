COVID en Jalisco: Llegan a la Entidad más vacunas para mayores de 30; hoy abren citas

Es el cargamento número 55 de vacunas que llega a Jalisco. Esta entrega consta de 95 mil dosis correspondientes al laboratorio AstraZeneca, que se destinarán para aplicar el refuerzo a personas mayores de 30 años.

A la fecha, Jalisco ha recibido 10 millones 828 mil 162 dosis de vacunas de diferentes laboratorios y se ha aplicado más del 90 por ciento, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren.

“Esperamos una buena respuesta. Invito a todos aquellos adultos que aún faltan de completar su esquema e incluso, si eres de las personas mayores de 18 años que por alguna razón aún no has recibido ninguna vacuna, no pierdas oportunidad y estés atento a nuestras convocatorias”.

Hoy miércoles se abre la plataforma estatal https://vacunacion.jalisco.gob.mx/ con citas para inmunizar a los mayores de 30 y al grupo de adolescentes de 14 a 17 años.

La autoridad pidió a la población a informarse en los canales oficiales del Gobierno del Estado y de la SSJ para conocer los detalles de las nuevas jornadas.

Petersen Aranguren agregó que, si bien los casos de COVID-19 están bajando, “no debemos confiarnos. Las vacunas son seguras; nos protegen de complicaciones graves y reducen el riesgo de muerte por la infección del coronavirus. Además, es importante seguir las medidas de prevención: usar adecuadamente el cubrebocas, lavarte las manos con frecuencia y evitar lugares aglomerados o sin ventilación”.

OA