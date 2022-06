Debido a que han incrementado diariamente los contagios de COVID desde que el 10 de mayo se eliminó el uso obligatorio de cubrebocas, el epidemiólogo investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carlos Alonso Reynoso, ve necesario regresar a utilizar mascarillas en espacios cerrados y con aglomeraciones.

“En ese sentido no me parece negativo que se retorne nuevamente al uso del cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo en lugares en donde hay muchas personas como las aulas, en lugares poco ventilados, y que no pueden contar con ventilación natural cruzada, de esta manera reducir significativamente el riesgo de contagio”, dijo.

Valida decisión de la UdeG

Reynoso validó la decisión de la UdeG de que los alumnos regresen a los salones de clases con cubrebocas y más donde no hay una ventilación adecuada.

"Me parece algo positivo lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara y otras entidades privadas, es una medida adecuada".

Actualmente, sólo es obligatorio usarlo en el transporte público, hospitales, centrales camioneras y aeropuertos.

Una decisión precipitada

Además, el especialista consideró que fue precipitada la decisión de quitar el uso de la mascarilla en ciertos lugares, por lo que ahora se observa el incremento semanal en las estadísticas del Gobierno Federal.

“Desde un principio eliminar el uso del cubrebocas en ciertos entornos me parecía apresurado, no estábamos en condiciones, ni circunstancias para señalar que no se puede presentar un nuevo brote o incremento de casos. Habiendo pasado varias semanas desde el anuncio, podemos observar parte de las consecuencias en el incremento de casos diarios, sobre todo con datos federales, se observa que hemos pasado de tener 27 casos en promedio diario a 56 y luego a 82".

Añadió que el aumento cada semana ha sido sustancial: "estamos teniendo una aceleración en la cantidad de casos que se presentan y en casos activos, se debe al relajamiento de las medidas, principalmente del descenso del uso del cubrebocas y el ingreso de nuevas subvariantes con contagios y re contagios”, acotó.

Se pierde la inmunidad

Para Reynoso, el incremento en contagios diarios se debe también a que los jaliscienses han perdido inmunidad por la periodicidad del virus y sus subvariantes, lo que se traduce en reinfecciones.

“Son varios factores que están favoreciendo el incremento de casos, uno de ellos es que la inmunidad adquirida por el contagio o la vacuna va decreciendo conforme pasa el tiempo, esta enfermedad es cíclica, por eso llegan oleadas, disminuye la inmunidad de un grupo poblacional amplio y después está expuesto a nuevos recontagios, si a eso le aumentamos al menor uso del cubrebocas, concentraciones de personas y la incorporación de nuevas subvariantes”, manifestó.