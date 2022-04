¿No te has vacunado y quieres hacerlo antes de salir de vacaciones? la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que durante esta Semana Santa y de Pascua podrás recibir la vacuna contra el COVID en algunos de los centros de salud que estarán disponibles en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La SSJ detalló que la gente que desee inmunizarse podrá acudir a las Unidades de Medicina Familiar del IMSS, ISSSTE y la Sedena, sin realizar cita previa. Además, las vacunas, que son del laboratorio AstraZeneca, no son exclusivas para los derechohabientes de estas dependencias, sino para toda la población en general.

“De esta manera se busca acercar la vacuna a la población, especialmente a las personas mayores de 18 años que aún no han acudido por su refuerzo”, resaltó en un comunicado.

¿En cuáles centros de salud me puedo vacunar contra el COVID?

Centro de Salud 1: Churubusco # 143, col. La Perla.

Centro de Salud 3: Mezquitán # 2111, col. La Guadalupana.

Centro de Salud 4: Av. Juan de Dios Robledo # 230, col. La Penal.

Centro de Salud La Aurora y La Esperanza: San Ignacio # 2712, col. Margarita Masa de Juárez.

Centro de Salud San Andrés I: República # 2721, col. Jardines de Guadalupe.

Centro de Salud San Andrés II: Andrés Bello # 3419, col. San Andrés.

Centro de Salud Balcones de Arriba: Abraham González # 1069, col. Blanco y Cuéllar.

Centro de Salud Echeverría: Salvador Mota # 1284, col. Echeverría.

Centro de Salud Lázaro Cárdenas: Patria # 2257, col Villa Guerrero.

Centro de Salud Rancho Nuevo: Juan B. Berdeja s/n, col. Rancho Nuevo.

Unidades de Medicina Familiar del IMSS en la ZMG

Guadalajara

Unidades de Medicina Familiar No. 3, No. 34, No. 48, No. 51, No. 78, No. 88 y No. 92.

Zapopan

Unidades de Medicina Familiar No. 53, No. 171, No. 178 y No.182.

Tlaquepaque.

No. 39

Tonalá

Unidades de Medicina Familiar No. 93 y No.184.

El Salto

No. 5

Unidades de Medicina Familiar del IMSS en municipios del interior de Jalisco

No. 11 de Amatitán

No. 44 de Arandas

No. 40 de Chapala

No. 80 de Cihuatlán

No. 12 de El Arenal

No. 69 de Etzatlán

No.177 de Lagos de Moreno

No. 97 Magdalena

No. 169 Ocotlán

No.170 y No. 179 Puerto Vallarta

No. 26 Tala

No. 168 Tepatitlán

No. 19 Tuxpan

No. 27 Villa Corona

No. 47 Zapotlanejo.

¿En qué horario laborarán los centros de salud?

Los centros de salud laborarán en horario de 9:00 a 14:00 horas en el periodo vacacional. Se estará aplicando vacuna de AstraZeneca para mayores de 18 años.

¿Qué necesito para vacunarme contra el COVID?

Documentos indispensables para la vacunación:

Registro impreso de: www.mivacuna.salud.gob.mx

Identificación

Comprobantes de dosis anteriores

La noche de ayer lunes, Jalisco recibió 357 mil 100 dosis de vacunas contra el COVID, del laboratorio AstraZeneca, mismas que ya fueron distribuidas a los centros de salud.

GC