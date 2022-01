COVID: "Ya estaba muerta": Amelia sobrevive al coronavirus y celebra cumpleaños 90 con tercera dosis

Tras permanecer tres meses en cama con oxígeno y con pronóstico reservado, Amelia Zavala Barajas, de casi 90 años de edad, celebró hoy la aplicación de su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

"Soy una sobreviviente del COVID"

"Ya estaba muerta yo el año pasado del COVID, estuve con oxígeno como tres meses. No quise que me intubaran. 'Si me muero que sea en mi casa'", dije.

"Soy una sobreviviente del COVID", resaltó.

"Los médicos nos dijeron que esperáramos lo peor. Estuvo muy grave de noviembre de 2020 a enero de este año", contó su hija Paola, quien es gereontóloga y la acompañó y cuidó en todo el proceso de su enfermedad que contrajo antes de recibir sus vacunas.

Contó que las primeras dos dosis fueron de Sinovac y las recibió en Tepatitlán.

Con bastón en mano, Amelia acudió esta tarde al macromódulo del Auditorio Benito Juárez acompañada de dos de sus hijas.

Al salir, tras recibir su refuerzo del laboratorio AstraZeneca, se dijo feliz de que podrá festejar con sus 11 hijos su cumpleaños número 90 el próximo 29 de enero.

Las citas para la aplicación de la tercera dosis para adultos mayores se aplican en los macromódulos del auditorio Benito Juárez y el ubicado en el CAT en Tlajomulco de Zúñiga.

En la primera sede mencionada la inoculación es ágil, según comentaron adultos mayores entrevistados a la salida, pues coincidieron en que tardan máximo media hora en todo el proceso.

Además, las autoridades permiten que una persona les acompañe para ayudarlos.



