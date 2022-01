COVID en Jalisco: Doctora se contagia por tercera vez en la pandemia; sospecha de ómicron

Este martes Gabriela Carrillo, médica de profesión, acudió al módulo de pruebas de COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara para corroborar que se había contagiado con el virus luego de llegar de viaje.

Esta no es la primera vez. La prueba rápida que se hizo posterior a los primeros síntomas corroboró que, por tercera ocasión, Gabriela tenía coronavirus pese a estar vacunada. Sin embargo, contó, esta vez los síntomas fueron distintos, por lo que, ante la llegada de la variante ómicron al Estado, decidió acudir al CUCS para que los especialistas analizaran ahí si se trataba de la nueva cepa. “La prueba sí va a salir positiva, vine sólo para checar la variante”, añadió.

“Sabemos que ahorita con esta variante ómicron la contagiosidad es muy alta y no tienen los síntomas característicos de hace un año cuando me dio COVID y me puse bastante mal, pero hoy era de manera diferente, es como una gripa muy fuerte. Hay que estar conscientes de que sí se sale de lo común, que se cruza la diarrea, las sudoraciones nocturnas, pues si piensan que es COVID, que se aíslen, que saquen la cita para el examen”, recomendó la médica.

Fabiola Sánchez, Osmar Ruelas y Alejandro Vázquez acudieron juntos a realizarse la prueba también al módulo del CUCS debido a que un contacto cercano a ellos había dado positivo al COVID-19. Aunque se habían hecho pruebas rápidas en una farmacia, un médico les recomendó hacerse un nuevo test para descartar por completo el contagio, ya que habían convivido en la misma casa.

A los tres les aplicaron pruebas de antígenos y, tras esperar 15 minutos, sus resultados dieron negativo al virus. De acuerdo con Osmar, probablemente se debió a que desde el inicio la persona contagiada se aisló y a que reforzaron las medidas sanitarias y de desinfección para que el resto no enfermara también.

Para los tres jóvenes, el hecho de que la Universidad de Guadalajara mantenga la aplicación de pruebas gratuitas ayuda a la ciudadanía para que puedan detectarse a tiempo los contagios, además de que ayuda a las personas que probablemente no tengan los recursos para hacérsela en un laboratorio privado. “Esta prueba es mejor porque es más precisa que la que nos habíamos hecho”, añadió Alejandro Vázquez.

Por último se encontró, Angélica Hoyos, quien llegó al módulo para hacerse una prueba PCR luego de que, desde el pasado 25 de diciembre presentara síntomas del virus, como dolor de cuerpo y malestar general. “Mis papás salieron positivos y yo conviví con ellos, entonces decidí venir. Tardé un poco porque no vivo aquí, vivo en Tepatitlán, y hasta que me dieron cita aquí porque allá no hay, entonces pude venir. Ahorita ya me siento bien y mi resultado fue negativo”, contó.

¿Cómo puedo agendar una cita para una prueba COVID en los módulos de la UdeG?

Las personas interesadas en aplicarse alguna prueba de detección del virus pueden comunicarse a la línea del call center de la UdeG al número 3335403001. Durante la llamada el personal médico analizará cada caso para determinar si la persona es candidata o no a hacerse la prueba, así como el tipo de test que se le deberá aplicar. Luego de ello y tras el registro de sus datos, el personal le asignará día, hora y módulo al que debe acudir, así como el folio que deberá presentar al ingresar.

