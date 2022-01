COVID: ¿Por qué también debo de vacunarme contra la influenza?

Además de la vacunación contra el COVID-19, en Jalisco y en México se mantiene activa a inmunización contra la influenza estacional por parte de los sistemas de Salud Estatal y Federal, pues su objetivo es evitar los casos graves de gripe y sus complicaciones.

Si bien, frente a la pandemia por el coronavirus es prioritario sumarse a la aplicación del biológico contra el Sars-CoV-2, también es necesario vacunarse contra la influenza, pues existe la posibilidad de llegar a enfermar por ambos virus, es decir, adquirir la coinfección de la influenza y el coronavirus, cuyo resultante ha sido llamado 'Flurona', de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El organismo, extensión para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que hay información que sugiere que las personas infectadas por SARS-CoV-2 y el virus de la influenza al mismo tiempo pueden tener resultados más graves en términos de síntomas, riesgo de hospitalización y muerte, por lo cual es importante también vacunarse contra la influenza.

Según establece la OPS, este biológico no protege contra el COVID-19, y actualmente no hay evidencia que muestre las personas vacunadas contra la influenza tienen menor riesgo de contraer coronavirus, sin embargo "algunos estudios han demostrado que pacientes con COVID-19 que se vacunaron contra la influenza puede tener menos riesgo de morir que los pacientes que no se vacunaron contra la influenza".

Pero ¿Puedo vacunarme contra la influenza y COVID-19 al mismo tiempo? De acuerdo con la doctora Jackie López, directora de la Plataforma de divulgación científica y salud "Salud en Corto", a la par de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la respuesta es sí. Incluso, señalan, pueden aplicarse al mismo tiempo, pues una vacuna no reduce los efectos de la otra.

1. ¿Puedo vacunarme de influenza y COVID al mismo tiempo? Sí.



Al igual que con el biológico contra el Sars-CoV-2, si una persona enfermó de COVID debe esperar los mismos días del aislamiento (entre cinco y 14 días según cada caso hasta salir negativo al virus) para poder vacunarse, ya sea contra el coronavirus, la influenza o ambas, explicó la doctora a través de su cuenta de Twitter.

Los CDC además recomiendan que, debido a que algunos síntomas de la influenza y el COVID son similares, si presentan síntomas somo gripe, dolor de cuerpo, dolor de cabeza o temperatura, las personas deban realizarse una prueba de detección para saber qué virus es el causante de la enfermedad, a fin de descartar así algún contagio de coronavirus.

¿Dónde puedo encontrar la vacuna contra la influenza?

Desde el pasado 3 de noviembre, y por lo menos hasta el próximo mes de marzo, podrás encontrar la vacuna contra la influenza en cualquier unidad médica o clínica del IMSS. En el caso de Jalisco la Secretaría de Salud Estatal abre regularmente campañas de vacunación a través de vacunacion.jalisco.gob.mx, las cuales son dadas a conocer a través de sus redes sociales en Twitter y Facebook.

¿Quiénes deberían vacunarse contra la influenza durante la pandemia por el COVID-19?

De acuerdo con la OPS, si bien se pueden vacunar contra la influenza todas las personas mayores de seis meses de edad, los grupos prioritarios para la vacunación contra la influenza son los trabajadores de la salud, las personas mayores, las personas embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y los niños y niñas menores de 5 años.

¿Quiénes no deberían vacunarse contra la influenza?

No debe vacunarse a bebés menores de seis meses.

Si la persona tiene antecedentes de un evento de alergia al huevo o a una dosis previa de vacuna contra influenza no debería recibir el biológico, ni si presenta fiebre mayor o igual a 38.5ºC, y tampoco debería vacunarse si tiene antecedente de Síndrome de Guillain Barré (enfermedad que afecta el sistema nervioso y que ocasiona debilidad muscular, las causas son muchas).

¿Cuándo es la mejor temporada para vacunarme contra la influenza?

Aunque la OPS y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) recomiendan vacunarse contra la influenza hacia finales de octubre para hacer frente a la temporada otoño-invierno en la cual se propaga más fácilmente el virus, todavía es viable vacunarse contra la influenza, pues el punto máximo de contagios suele darse entre diciembre y febrero.

"Vacunarse contra esta gripe estacional sigue siendo importante porque ayuda a prevenir la enfermedad causada por cuatro cepas diferentes del virus de la influenza. Probablemente, usted se infectó con un tipo de cepa del virus, pero la vacuna todavía le ofrecerá protección contra las otras cepas que aún no ha tenido", expresó la FDA.

De acuerdo con la información más reciente de la OPS, aunque en general hacia finales del 2021 la actividad de la influenza se mantuvo baja pero en aumento, en México predominó el virus influenza A(H3N2) con la circulación concurrente de B, y la actividad del COVID-19 disminuyó a niveles moderados.

"La vacunación contra la influenza continúa siendo el mejor método disponible para reducir la carga de influenza severa. Las vacunas son también la intervención más eficaz para prevenir la gripe estacional y responder a las pandemias".

-Organización Panamericana de la Salud

