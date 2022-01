COVID: Frangie da positivo: "No es momento de bajar la guardia"

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie anunció hoy domingo a través de redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID.

En su mensaje, Frangie afirmó que no presentaba ningún síntoma, sin embargo, avisó a las personas con las que estuvo conviviendo estos últimos días. También notificó que estará trabajando desde casa.

"Quiero informarles que ayer me hice una prueba PCR y resultó positiva. No presento ningún síntoma. Ya le informé a mi equipo y a la gente con la que conviví para que tomen sus precauciones. Durante los próximos días me mantendré trabajando desde casa".

Además, Frangie pidió a los jaliscienses no bajar la guardia y seguir todas las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios, que en el Estado ya suman 447 mil 330 casos por COVID y casi 18 mil muertes.

Apenas el pasado 20 de enero, el gobernador de Jalisco dijo a través de redes sociales que había dado positivo a COVID, por lo que se quedaría en casa durante la cuarentena.

GC