COVID: ¿Cuáles son los días en los que un enfermo de ómicron es más contagioso?

La cuarta ola de contagios en Jalisco se vio marcada por la llegada de ómicron, la variante nueva variante del COVID-19 que apareció en Sudáfrica en noviembre del 2021.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ómicron es una cepa mucho más contagiosa que delta, ocasionando que los casos por esta variante crecieran de manera más rápida en comparación con la cepa anterior: tan sólo en los últimos siete días en Jalisco pasamos de tres mil 755 casos confirmados en un solo día a cinco mil 212.

¿Pero cuáles son los días en los cuales un enfermo con ómicron es más contagioso?

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, los días en los que más contagia una persona con ómicron son entre el día tres y seis luego de haber presentado síntomas.

Según lo dado a conocer por el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), la persona enferma con ómicron incluso puede contagiar uno o dos días antes de los síntomas, pero “la carga viral es elevada”, es decir, la temporalidad que representa un mayor riesgo de contagio, es entre el tercer y quinto día.

Los síntomas de esta variante, añade el estudio, desaparecen entre el sexto y décimo día, señala el estudio “Cambios de autoaislamiento: resumen científico” de este país.

Al igual que en el caso de Japón, el informe “Dinámica viral y duración de la positividad de ómicron” de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, indicó que la mayor positividad de los pacientes con ómicron se encuentra hasta el día seis posterior al inicio de síntomas, y que, en promedio, los pacientes duraron enfermos nueve días.

Por su parte, el infectólogo perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, ex zar de la Influenza, Alejandro Macías, explicó que adempas es necesario considerar que, al ser sustancialmente más contagiosa la variante ómicron, una persona que se expone a una persona contagiada con esta cepa tiene muy altas probabilidades de contagiarse “inclusive cuando esa exposición haya sido muy corta”.

El riesgo, dijo, es mayor si dicho contacto se dio sin cubrebocas o en algún espacio cerrado o mal ventilado. “Podemos decir que para otras variantes el coronavirus a veces perdonaba, pero con la variante ómicron difícilmente te escapas de infectarte si tuviste un contacto sin cubrebocas o por más de cinco minutos en un espacio cerrado, inclusive si estas vacunado. La vacunación sigue siendo importante, pero eso no significa que no te puedes infectar, sigue siendo importante para que no te pongas grave y que no mueras”, finalizó el infectólogo Macías Hernández.

JM