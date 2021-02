COVID-19 en Jalisco: Llegan sin convocatoria adultos mayores a recibir vacuna

Aún sin convocatoria oficial, decenas de adultos mayores acudieron este martes a vacunarse al Centro de Salud de Etzatlán, donde oficialmente arrancó la segunda etapa de vacunación del Gobierno Federal.

La organización estuvo a cargo de los servidores de la Nación pertenecientes a la Delegación Jalisco de Programas para el Desarrollo de la Federación, quienes recibían a las personas y les otorgaban un turno para ingresar al centro a ser inmunizados.

Pese a que a algunos adultos mayores se les llamó directamente por formar parte de alguno de los programas de apoyo por parte de la Federación y se les dio una hora de atención, otros tantos llegaron desde temprano para alcanzar un turno, si bien unos llevaban consigo su folio, otros tantos lo hicieron incluso sin tener registro, como ocurrió con María Marta Vacio, la primer adulta mayor de este municipio en recibir la vacuna.

“Nadie me registró (en la plataforma), no estaba inscrita ni nada, yo madrugué."

“Nadie me registró (en la plataforma), no estaba inscrita ni nada, yo madrugué. Llegué aquí a las seis de la mañana. Anoche yo vi las noticias que estaba el director de Salud y dijo que iba a estar aquí. Nada más me pidieron la CURP y credencial de votar”, dijo María Martha.

Los servidores de la Nación recibían a todos los adultos mayores, los registraban ahí mismo, y los hacían esperar en sillas, separadas con cierta distancia, debajo de toldos montados al exterior y al interior del Centro de Salud, sin embargo, hacia las 12:00 horas la fila de adultos mayores en espera de registro, ya superaba las 50 personas “sin sana distancia”.

Por ello, uno de los servidores de la Nación pidió a las personas de la tercera edad que tuvieran paciencia con el registro y que, en caso de que no se les pudiera vacunar este día, se les daría una cita para que el día de mañana acudieran en el horario que se les fuera a indicar.

En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se solicitó a los adultos mayores que acudieran a vacunarse según la inicipal de su apellido paterno, por ejemplo, el lunes debían acudir las personas cuyo primer apellido comenzaba con las letras que van de la A a la G, situación que no se observó este lunes en nuestra Entidad.

Al respecto, la vocería de enlace de la Federación explicó que la estrategia fue llamar por teléfono a las personas para confirmar su hora de asistencia, sin embargo, al recibir al resto se decidió no dejar a nadie sin la vacuna, por lo cual se permitió su inmunización.

Se espera que la Delegación de Jalisco de los Programas para el Desarrollo de la Federación emita un posicionamiento más tarde, pues su titular, Armando Zazueta, “se encuentra en recorrido para analizar cómo ha transcurrido el primer día oficial de vacunación en la Entidad.

NR