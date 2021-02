COVID-19: No le tengo miedo a la vacuna porque es como cualquier otra, dice primera adulta mayor inmunizada

María Martha Vacio tiene 64 años. Llegó al Centro de Salud de Eztlatlán a las 06:00 horas y logró ser la primer adulta mayor en recibir la vacuna contra COVID-19 en este municipio, donde arrancó oficialmente la segunda etapa de la estrategia de vacunación federal.

María no se registró en la plataforma, llegó desde temprano al Centro de Salud del municipio, donde los Servidores de la Nación anotaron su nombre y su CURP y le dieron el primer turno para inmunizarla.

Tras su aplicación permaneció algunos minutos en observación para garantizar que no presentara alguna reacción adversa.

María Martha aseguró que no sintió dolor cuando recibió la vacuna y dijo no haber tenido miedo en recibirla porque "es una vacuna como cualquier otra", por lo cual motivó a todos los adultos mayores a que se registran o acudan a recibir la inmunización también.

"Yo pienso que todos debemos acudir por beneficio propio. Tenemos que ser cuidadosos y seguir contribuyendo a nuestra salud", expresó Martha Vacio.

Los Servidores de la Nación le entregaron un papel en el que decía que recibiría su segunda dosis el 29 de mayo, sin embargo María preguntó que si en el centro de salud sabían la fecha exacta en la cuál llegaría la siguiente vacuna, pero ahí reconocieron que no, por lo cual no supieron responderle como aseguraban que el 29 de mayo tendría su segunda aplicación. "Me pareció extraño y de hecho todavía estoy esperando la respuesta", añadió.

De acuerdo con el secretario de Salud, Fernando Petersen, de las 58 mil 690 dosis que llegaron a Jalisco el domingo pasado, tres mil 115 llegaron al municipio de Etzatlán, con la finalidad de inmunizar al mismo número de adultos mayores.

"La Región de Ameca, que es donde nos encontramos, recibirá poco más de nueve mil vacunas para los municipios de esta región. Estaremos vacunando en 23 municipios, en 29 centros, que van a incluir al sector salud. También hay algunas unidades médicas del IMSS que nos ayudarán a la vacunación en esta etapa de los adultos mayores", expresó Petersen.