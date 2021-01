COVID-19 en Jalisco: Instalan comité estatal para compra de vacunas

El Gobierno de Jalisco anunció este lunes la creación de un comité para la compra de vacunas anti COVID-19 por parte de autoridades estatales, locales y la Iniciativa Privada.

El gobernador del Estado informó que se reunió con presidentes municipales, dirigentes de organismos empresariales de Jalisco y empresarios de la industria farmacéutica del estado para "poder tomar los acuerdos relacionados con los anuncios que hizo hace unos días el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) sobre la posibilidad de que el sector privado y los gobiernos locales pudieran hacer un esfuerzo para comprar vacunas y reforzar el plan nacional de vacunación" y agregó que "Jalisco le toma la palabra al Presidente".

En un video publicado a través de sus redes sociales, el mandatario estatal aseguró que "es nuestra obligación decirlo con todas sus letras, no tenemos certeza de que sea posible comprar vacunas en este momento, primero porque no es claro el que haya disponibilidad de las mismas y segundo porque el anuncio del presidente necesita estar reforzado con una serie de medidas legales".

Detalló que han formalizado un comité de trabajo que va a encabezar el Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain.

El anuncio por parte del Gobierno de Jalisco es que tienen ya "cartas de intención formales para todos los laboratorios que tienen vacunas, que ya hayan cumplido con los protocolos necesarios para poder expresarles nuestra intención de poder adquirir de inmediato 500 mil vacunas".

Vacunas para personas entre 18 y 59 años

El gobernador aclaró que este programa no planea sustituir el programa de vacunación del Gobierno federal, por el contrario, esperan "fortalecer el programa".

Estas vacunas estarían destinadas a personas entre 18 y 59 años que tengan alguna morbilidad, fundamentalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El Gobierno del Estado pondría los recursos necesarios para apartar la compra.

"No podemos generar una expectativa falsa en la población, el día de hoy no sabemos si hay vacunas disponibles. No sabemos si el anuncio del Gobierno Federal tiene fundamento jurídico o si fue solamente una manifestación de intención y por ello el compromiso que estamos estableciendo el día de hoy es que el comité solicitará de manera formal, una reunión de trabajo urgente con el secretario de Salud y la Cofepris", aclaró el gobernador.

Hasta ahora, dijo, solamente se tiene una "expresión de voluntad".

Pablo Lemus da detalles sobre la campaña de vacunación

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, dio detalles sobre el programa de vacunación estatal y municipal en contra del COVID-19 que, aseguró está planeada como un complemento al programa de vacunación federal.

Aún no sabemos cuándo podríamos obtener las vacunas, ni cuáles serían

En un video publicado en sus redes sociales, Lemus dijo que Zapopan "está considerado como el municipio con las finanzas más sólidas, esto nos permite aportar recursos de una forma solidaria", por lo que aportarán recursos para que los municipios que no puedan adquirir las vacunas, puedan recibirlas.

El alcalde aclaró que se hicieron alianzas para que "la compra de estas vacunas se dé con los laboratorios de mayor reconocimiento", pero que "aún no sabemos cuándo podríamos obtener las vacunas, ni cuáles serían, pero les puedo asegurar que serán las vacunas con certificación internacional las que estaremos comprando".

Cabe recordar que el pasado 22 de enero, López Obrador instruyó a la Secretaría de Salud para que emitiera un comunicado que permitiera a cualquier gobierno estatal o empresa privada la compra de vacunas contra el nuevo coronavirus.

El presidente dijo que "los únicos requisitos el contrato, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas en México o están por autorizarse y también en dónde las van a aplicar, esto para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación".

IM