En una ambulancia particular, Nora llevó a su hijo contagiado de COVID-19, de 26 años, a la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, lo rechazaron.

“Tiene una semana enfermo y apenas empezó a ponerse grave. Se le está bajando la saturación. Pero aquí me dijeron que aquí no lo aceptan, que tenemos que ir a otro hospital”, compartió.

La tercera ola de contagios de COVID-19 ya se empieza a ver en la clínica 110, donde los familiares reportan que, incluso, no hay espacio. Como el papá de Mercedes, quien tiene 53 años e ingresó la mañana de este lunes por complicaciones después de ocho días de tratamiento en casa.

“No había camas. Me dijeron que lo iban a meter a urgencias a esperar a que hubiera espacio"

“No había camas. Me dijeron que lo iban a meter a urgencias a esperar a que hubiera espacio. Pasándolo al piso, me dijeron que me mandarán una liga electrónica a mi correo para saber su estado”, señaló.

El esposo de Amelia tampoco obtuvo cama al ingresar, pese a que iba grave por las complicaciones derivadas de su hipertensión, diabetes y enfermedad renal.

“Llega muchísima gente y no había camas. Ayer lo ingresaron (a su esposo) por la zona COVID-19, pero me dijeron que aun no lo metían a piso, que ya que lo hicieran dejara mis datos para que me informaran de cómo iba”, añadió.

En Jalisco, según reportó la Secretaría de Salud del Estado, al corte de la última semana, había mil 355 personas hospitalizadas.

Se queda a 4 días de vacunarse contra COVID-19; lo hospitalizan por contagio

La cita para vacunarse contra el COVID-19 de Sara y su esposo, de 32 años, es el próximo viernes. Pero, a cuatro días de ello, lo hospitalizaron por la misma enfermedad.

“Llegamos a las seis de la mañana. Decía que se sentía mal en general, tenía calentura y le bajó la saturación. De primero creyó que era gripa, lo recetaron y no hubo mejoría, después se hizo la prueba y salió positivo. Hoy son 10 días desde que comenzó”, dijo Sara.

Mientras que el esposo de Juana de 50 años, y quien tampoco está vacunado, ingresó el domingo por la tarde, a 15 días de comenzar con síntomas. El primero fue diarrea, después llegó el dolor de cuerpo, falta de olfato y gusto. Hace tres días se agravó y ocupó oxígeno.

A comparación de él, la mamá de Sara de más de 60 años, ya recibió ambas dosis y se está tratando en casa.

