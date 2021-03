COVID-19 en Jalisco: Aprenden a vivir con el cubrebocas a un año del arranque de la pandemia

A casi un año de que se registrara el primer caso de COVID-19 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), los tapatíos afirmaron que se han acostumbrado a usar el cubrebocas, pues reduce de manera significativa el riesgo de contagio de este virus.

“Para mí ya es muy normal. Trabajo muy a gusto con cubrebocas porque estoy protegido”, destacó Mario Alvarado, un taxista que ofrece traslados en la ciudad.

En un recorrido por el Centro Histórico, se constató que hay gente que no usa la mascarilla de forma correcta. Muchos la traen a la altura del cuello.

“A veces me lo bajo porque siento que me ahogo, pero tengo que usarlo”, comentó José Luis Espinoza, quien vende fruta en el Mercado Corona.

“La mayoría de los clientes traen cubrebocas. Me ha tocado que unos no lo tienen. Les digo que se lo pongan o no les vendo, pero a algunos no les importa”, compartió Rodrigo, comerciante del primer cuadro.

Los cubrebocas comunes se venden entre 10 y 20 pesos, en promedio. Sin embargo, hay otros como los KN95 cuyo precio puede llegar a los 90 pesos.

“Se siguen vendiendo mucho, la gente todavía sigue comprando (cubrebocas). Los que más piden son los de doble tela”, explicó una mujer que ofrece estos artículos en la vía pública.

JL