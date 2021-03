El delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Jalisco, Armando Zazueta Hernández, señaló que para evitar aglomeraciones y la exposición de los adultos mayores, la aplicación de la vacuna anti COVID-9 en Guadalajara continuará para los mayores de 60 años de edad, pero ahora será mediante cita y por orden alfabético.

Las citas se harán vía telefónica y ahí se les dirá hora y lugar en que deben presentarse. Se llamará a quienes se registraron en la página de mivacuna.salud.gob.mx, o bien ya se les había llamado con antelación por los Servidores de la Nación y habían aceptado vacunarse.

"Es importante aclarar, y recalcar, que quien no tenga cita no se presente, porque lamentablemente no será atendido. Queremos que esta vacunación continúe con orden y respeto, y reiteramos nuestro llamado a la paciencia, habrá vacunas para todos", agregó Zazueta Hernández.

Los días quedarán de la siguiente manera:

En el primer día se citarán a quienes su primer apellido inicie con las letras A y B

Para el segundo día se citarán los de la letra C

El tercer día los de las letras D, E y F

Los adultos mayores de apellidos con las demás letras del orden alfabético serán citados en nuevo aviso.

La vacunación será exclusivamente para residentes de Guadalajara y no de otros municipios.

"Quienes no dejaron su número de teléfono en su registro, pero son residentes y su primer apellido es como toca, pueden presentarse al punto más cercano, con orden, y se les vacunará".

La fecha de continuación de esta primera etapa de vacunación, así como los puntos en los que se aplicará, están por definirse. Es importante aclarar que en Zapopan no arrancará, sino hasta que finalice en Guadalajara.

LS