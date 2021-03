La familia de Evangelina Patricia se formó desde ayer domingo a las 12 del mediodía afuera del Domo de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, para que fuera de las primeras personas adultas mayores en vacunarse contra el coronavirus, y lo lograron.

Hoy llevaron a “Paty”, como le dicen de cariño, a las 6:00 de la mañana y gracias a que apartaron su lugar desde ayer fue la primera en recibir la vacuna en este municipio, arrancando con ella, de manera oficial, la inmunización de adultos mayores.

“Me siento muy bien, normal, no siento nada diferente, es una vacuna normal. Los invito a que se la pongan para que todos estemos mejor, para que el día de mañana ya se acabe este virus y estemos bien todos”, expresó la mujer de 63 años.

De esta forma y tras el acto protocolario en el cual estuvo presente el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen y el alcalde de Tonalá, Juan Antonio González, así como diversas autoridades médicas, inició la aplicación de las 40 mil 950 dosis destinadas para este municipio, el segundo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mismas que habrán de aplicarse en 11 módulos de Tonalá durante los próximos cuatro días.

Con estas vacunas, dijo Petersen Aranguren, se podrá vacunar a poco más del 70% de los adultos mayores tonaltecas.

Con la finalidad de evitar que adultos mayores de otros municipios acudan a vacunarse a lugares que no les corresponde, el secretario de Salud Jalisco hizo una petición a las y los Servidores de la Nación que llevan el protocolo del plan de vacunación por mandato Federal, para que sean ellos quienes garanticen que solo se aplique la vacuna a las personas residentes del municipio al que corresponde la vacunación.

“Les pedimos a los Servidores de la Nación, si esa va a ser la estrategia, estrategia que no hicimos nosotros, que la hizo la Secretaría del Bienestar, que a la hora de los filtros no dejen (quienes no sean del municipio) que sigan haciendo cola. Pero hay que recordar que las estrategias se van cambiando”, expresó Petersen.

Por su parte, el alcalde de Tonalá agradeció a los Gobiernos estatal y Federal por las vacunas enviadas para su aplicación en este municipio y señaló que el municipio seguirá poniendo los recursos necesarios para contar con los espacios y el mobiliario que se requiera para las aplicaciones.

GC