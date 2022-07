CEDHJ: Piden al Congreso de Jalisco imparcialidad en nombramiento de titular del organismo

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) advirtió su preocupación por la forma en que se realiza en el Congreso del Estado el proceso de selección de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

En un comunicado subrayaron que los requisitos establecidos en la convocatoria resultan limitados para garantizar que la persona elegida tenga el perfil idóneo para ocupar el cargo, y evaluar si cuentan con suficientes conocimientos, experiencia y habilidades. Piden garantizar que no haya injerencias indebidas en el nombramiento y lamentaron que la convocatoria no haya considerado la participación de los ciudadanos para observar el proceso.

La asociación civil solicitó que diputadas y diputados garanticen que la designación será basada en méritos y que no responda a favores, acuerdos o intereses políticos. Que elijan a la persona que cuente con un perfil especializado en derechos humanos, que no haya sido acusada por cometer violaciones a derechos humanos, que tenga alta calidad moral, que sea sensible a las problemáticas que atraviesan las víctimas.

Para abonar a la transparencia, solicitan que se hagan públicos los ensayos elaborados por las personas aspirantes. De igual manera, que se garantice que las entrevistas y proceso de votación sean públicos y transparentes a fin de fomentar la imparcialidad e independencia del proceso y del perfil elegido.

Demandan garantizar la participación ciudadana, considerando la voz de las víctimas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, estableciendo mecanismos de participación efectivos durante el desarrollo de las entrevistas a las y los aspirantes, permitiéndoles proponer preguntas y participar.

El CEPAD destacó que vigilan el desarrollo del proceso de elección y subrayaron su intención de participar en la realización de entrevistas y otros mecanismos de evaluación que involucren la participación de la sociedad civil.

