CEDHJ: Concluyen entrevistas de aspirantes; justifican baja asistencia de diputados

Con la comparecencia de 14 aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), finalizó en el Congreso del Estado la etapa de entrevistas a los candidatos a recibir el nombramiento.

La diputada priista, Hortensia Noroña, subrayó la importancia del proceso y, pese a la baja asistencia de legisladores, dijo que el diálogo les da elementos para conocer a los postulados al cargo. Sostuvo que cumplieron con lo que marca la ley.

“No puedo emitir un juicio de valor (de la participación de diputados) quizá muchos de mis compañeros diputados no estuvieron físicamente presentes, pero eso no significa que no siguieron la transmisión por medio del canal legislativo o de las redes sociales. La Comisión les dará todos los elementos que tenga para que normen su criterio, todas las fracciones tienen copias del plan de trabajo y los ensayos de los aspirantes”, explicó.

Añadió que en la siguiente etapa del proceso revisarán los expedientes de los aspirantes para verificar quién cumple los requisitos y emitir el dictamen de elegibilidad.

Durante los dos días de comparecencias el promedio de diputadas y diputados presentes en las entrevistas fue entre tres y ocho, principalmente quienes forman parte de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

De los 29 aspirantes registrados, sólo faltó una candidata que refirió presentar síntomas de COVID y con quien no se pudo concretar comunicación para sostener la reunión virtual.

Proyectan mejoras a la CEDHJ

Entre los candidatos que participaron en la segunda jornada de entrevistas hubo planteamientos como los de Rubén Ortega Lozano, quien propuso que la CEDHJ tenga contacto directo con municipios vía las sindicaturas y refirió la necesidad de actualizar la ley de la Comisión en materia de transparencia y acceso a la información. En su turno, Josselyne del Carmen Béjar Rivera, argumentó que el punto de partida debe ser revisar cómo está la Comisión, trabajar en fortalecer el lazo con la sociedad civil organizada y emitir recomendaciones de calidad más que en cantidad.

JM