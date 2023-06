Con el objetivo de orientar y sensibilizar a empleadores y colaboradores sobre conductas que contribuyen al acoso, violencia y discriminación en los centros de trabajo; establecer medidas específicas para atender, prevenir y sancionar estos hechos; también la definición de mecanismos, formatos y lineamientos dentro de las diferentes empresas que integran a Industriales Jalisco o Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) se dio a conocer un nuevo protocolo.

César Castro, coordinador de Industriales Jalisco destacó la problemática de acoso, violencia y discriminación en los centros de trabajo a nivel nacional y estatal.

“En la actualidad es imposible voltear cuando se trata de acoso, violencia, discriminación en los Centros de Trabajo, es necesario abrir los ojos ante esta problemática que nos afecta a todos, en México hasta el 2022 el acoso y discriminación laboral que se ejerció en contra de los colaboradores, provocó que cada horas hubiera 12 trabajadores renunciaron a sus fuentes de empleo, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2022 se reportaron 109 mil 319 abandonos de empleo a nivel nacional de personas por amenazas y agresiones físicas, en el presente año durante el primer trimestre, Jalisco presentó 441 denuncias por actos de discriminación y acoso, dato que ha ido en descenso respeto a años anteriores, gracias al trabajo de la Secretaría del Trabajo y Secretaría de Igualdad. Es un dato que firmemente tiene que llegar a cero”, dijo.

Castro también especificó que este protocolo se basa en los fundamentos del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

TAMBIÉN LEE: Inseguridad y crecimiento económico: principales retos del próximo gobernador

“También existe una problemática que nos aqueja y es la violencia contra las mujeres en su ámbito laboral y es la que representa un 23%, es por esa razón que de acuerdo a los fundamentos del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, reconociendo la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, a su entorno familiar y social, Industriales Jalisco a través de la Comisión de Mujeres Empresariales y para combatir esta problemática social presentamos el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso, Violencia, Discriminación en los Centros de Trabajo”.

Por su parte, Beatriz Mora Medina, presidenta de la Comisión de Mujeres, explicó que son 30 cámaras y organismos que se suman a este protocolo.

“El día de hoy 30 cámaras y organismos empresariales se están sumando a esta iniciativa que pretende acabar con el acoso, violencia y discriminación en los centros de trabajo, el objetivo que buscamos es encontrar espacios de trabajo libre de violencia y que acaben con esa cultura desafortunadamente y era muy normalizado, no es normal que se presente el acoso, que te estén discriminando y me gustaría recalcar que este protocolo no es nada más para las mujeres, es para todos y todos los grupos vulnerables que sufren de violencia, no solamente en los centros de trabajo, también en diferentes espacios en el país”, detalló.

LEE: Hombre asesina a su esposa con cuchillo e intenta quitarse la vida en Zapopan

¿Cuál es el proceso para presentar una denuncia?

Paso 1. Presentación de queja o denuncia ante la instancia de primer contacto.

Las personas integrantes de la instancia de primer contacto serán las únicas que cuenten con acceso a la información contenida en el proceso de denuncia o queja; Las quejas o denuncias pueden ser presentadas a través de la página web: https://ccij.org.mx/contacto-y-denuncia/ o al correo electrónico: denuncias@ccij.org.mx.

La instancia de primer contacto estará integrada por especialistas en materia:

Especialista 1

Especialista 2

Especialista 3

Paso 2: Después de la recepción de la queja o denuncia, el comité de primer contacto realizará las siguientes acciones:

Analizar la queja

Fase de investigación

Resolución del caso con sus sanciones correspondientes

Paso 3: La instancia de primer contacto, enviará su resolución al comité de ejecución, quien será el encargado de dar a conocer al presunto responsable, la resolución final del comité.

El comité de Ejecución estará integrado por: El presidente del comité de cumplimiento del CCIJ y el Jefe Jurídico del CCIJ.

¿Cuáles serán las sanciones que se podrán aplicar?

Amonestación.

Apercibimiento.

Suspensión hasta por un año, según el caso.

Expulsión definitiva.

Separación definitiva del cargo.

Inhabilitación para desempeñar otro tipo de empleo en el centro de trabajo.

YC