Buscan 72 aspirantes ser magistrados de Justicia Administrativa

Con 72 inscritos, concluyó el trámite de registro de candidatos a ocupar uno de los tres lugares de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. La amplia lista incluye nombres como los actuales magistrados del Tribunal Administrativo Laurentino López Villaseñor y Armando García Estrada.

Otros apuntados son el ex diputado priista Martín López Cedillo, la ex consejera de la judicatura María del Carmen Chávez Galindo y los ex magistrados electorales Jacinto Silva Rodríguez y Jesús Reynoso Loza. Las entrevistas a todos los aspirantes se realizarán el próximo 13 de noviembre, ante la Comisión de Justicia del Congreso.

Este jueves termina la inscripción de candidatos a Auditor e inicia el registro de quienes busquen ser el primer Fiscal Anticorrupción del Estado. Como en todos los nombramientos el proceso será de dos días.