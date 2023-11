El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) informó que este año los comerciantes prevén un incremento en las ventas por motivo de El Buen Fin 2023.

El 67.3 por ciento de las empresas participantes espera aumentos en las ventas durante el Buen Fin 2023. El 13.3 por ciento espera un aumento significativo, el 54.1 por ciento un aumento moderado, y el 20.4 por ciento espera que las ventas se mantengan igual.

El 26.4 por ciento espera que los clientes gasten menos de 500 pesos en promedio. Solo el 3.3 por ciento espera un gasto promedio por cliente mayor a 10 mil pesos.

El uso de comercio electrónico aumentó del 21.5 por ciento en 2022 al 25.6 por ciento en 2023 entre los negocios participantes.

El 71.9 por ciento utilizará descuentos como la estrategia principal; el 17.4 por ciento los meses sin intereses y el 8.3 por ciento regalará otros productos en compras mayores.

El organismo informó que la tasa de participación esperada para el Buen Fin 2023 es del 19.1 por ciento, similar al 2022 que fue del 19.6 por ciento.

Un 19.0 por ciento de los comerciantes aún estaba indeciso sobre participar al momento del levantamiento de la encuesta (1 al 13 de noviembre).

Del total de empresas que no participarán, el 37.1 por ciento no tiene interés, el 27.1 por ciento no ve beneficios, y el 9.5 por ciento evita el proceso de registro.

El 7.9 por ciento de las empresas están en centros comerciales.

La tasa de participación esperada es mayor para los establecimientos en centros comerciales 44 por ciento que para los que no lo están 17 por ciento.

El 3.3 por ciento tiene una percepción muy buena del Buen Fin, el 45.6 por ciento buena, el 44.3 por ciento ni buena ni mala, el 5.2 por ciento mala, y el 1.6 por ciento muy mala.

De las empresas participantes, el 69.4 por ciento considera que el Buen Fin aumenta sus ventas.

