¿Cómo solicitar las grabaciones del C5 en caso de sufrir algún delito?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer el procedimiento para que las y los capitalinos víctimas de un delito ocurrido cerca de alguna de sus cámaras de vigilancia soliciten el resguardo de las grabaciones.

Si después de ser víctima de una delito, por ejemplo, un asalto o un intento de secuestro, te percataste de la presencia de una de las cámaras del C5, podrás solicitar el resguardo de dicha grabación que puede servir como evidencia de lo sucedido en las calles y avenidas de la capital del país.

Lee también: Brindan inhumación digna a 20 personas fallecidas identificadas

Para garantizar la inalterabilidad de la información recabada, los videos se debe transmitir de autoridad a autoridad, vía Cadena de Custodia. Para obtener dichas grabaciones, deberás presentar tu denuncia ante el Ministerio Público , pues los videos solo podrán ser remitidos a las siguientes autoridades:

MP

Autoridad Judicial

Autoridad Administrativa

Autoridad Especializada en Justicia para Adolescentes

Asegúrate de memorizar el ID de la cámara, así como el nombre de la calle o avenida más cercana a donde ocurrieron los hechos. Estos datos ayudarán a agilizar tu proceso de resguardo.

Te puede interesar: Esta habría sido la profesión de Juan Manuel Márquez si no hubiera sido boxeador

Este requerimiento también lo puede hacer el o la afectada directamente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presentando los siguientes datos:

Número de averiguación previa, asunto o expediente

Autoridad ante la cual se encuentra procesando el asunto

Fecha, hora y ubicación de donde sucedió el delito

Cabe decir que los videos son eliminados después de un plazo de entre 7 a 30 días.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF