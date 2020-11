Botón de Emergencia: Retiran seis taxis de circulación por hacer servicio colectivo

Por hacer servicio colectivo, es decir subir a pasajeros con distintos destinos en un mismo viaje, seis taxis tradicionales fueron retirados de circulación, durante los operativos que realiza desde el fin de semana la Secretaría de Transporte (Setran) en torno a la estrategia del Botón de Emergencia, implementado con el objetivo de disminuir los contagios de coronavirus.

Desde el miércoles, el titular de la dependencia, Diego Monraz, informó que solo los taxis podrían circular durante la aplicación de la estrategia, señalando que “tendrían cuotas solidarias” para apoyar a los trabajadores que necesitaban regresar a casa, sin llegar a la práctica de realizar viajes colectivos, lo cual está prohibido en el Artículo 146 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado.

Además, dijo la Setran, se emitieron 417 folios a taxis por “varios motivos”, como traer cristales polarizados, por estacionarse en lugares prohibidos, o pasarse la luz roja del semáforo, situaciones que también están prohibidas en la Ley.

Sin embargo, no se informó de sanciones a taxistas por no aplicar las tarifas solidarias previamente dadas a conocer por las autoridades estatales, que no debían rebasar los 170 pesos en horarios nocturnos, aunque en redes sociales se dio a conocer que hubo quienes no las respetaron, y cobraron hasta 250 pesos.

Al respecto, la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez Barba, admitió que sí hubo reportes por cobros excesivos por parte de taxistas, aunque no dio a conocer el dato de cuántos, pero reconoció que no hay sanciones específicas por el incumplimiento del acuerdo.

“Sí es importante que nos hagan los reportes. Aunque no haya sanciones específicas sí tenemos manera de presionar para que esto se cumpla y para que en todo caso identifiquemos si hay algunas zonas de la ciudad donde se estén presentando más estos abusos, pues también focalizar nuestros operativos en estos lugares”, expresó la coordinadora.

Los usuarios pueden denunciar cobros indebidos al teléfono 38192400 extensiones 12419, 12425 y 12426, y en las redes sociales de la Secretaría de Transporte.

Por otra parte, la Setran informó que también 307 camiones fueron sancionados por motivos como no usar cinturón de seguridad, hacer uso del celular, o circular con las puertas abiertas, mientras que 11 camiones fueron retirados de la circulación, tres de ellos por subir pasaje no autorizado, tres por no cumplir con su derrotero y cinco por no cumplir el horario establecido.

El dato:

De acuerdo con la Setran, la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se redujo un 98% este fin de semana. Mientras que en los últimos días del mes de octubre se movieron alrededor de 1.8 millones de personas al día en la ZMG, el primer fin de semana de funcionamiento del Botón de Emergencia, se movieron 87 mil 851 personas, (53 mil 645 el sábado y 34 mil 206 el domingo).

NR