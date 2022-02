Bosque La Primavera: Toleran derrame de combustible en área de protección

Aunque el derrame de combustible por la presencia de hidrocarburos que se vierten al cauce del Río Caliente en la zona del balneario “Los Chorros”, en el municipio de Tala, lleva más de cuatro meses, la autoridad estatal y el Organismo Público Descentralizado (OPD) “Bosque La Primavera” desconocen las afectaciones ambientales a la zona, pese a que este tipo de emergencias deben atenderse de forma urgente porque las sustancias que involucran, “pueden poner en peligro los lugares donde se producen, la integridad de los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales”, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por medio de Transparencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) dijo que la coordinación y atención del incidente corrió por parte del OPD “Bosque la Primavera”. Y precisó que “la contingencia tiene lugar en el área de protección de flora y fauna de La Primavera”.

En una primera instancia, el organismo contestó que “desde el día 11 de este mes (octubre de 2021) se identificó la existencia de un punto subterráneo de emanación de combustible que cae directamente en el Río Caliente, el cual se dirige a la Presa de la Vega y requiere atención inmediata”.

En la Presa de la Vega se realizan actividades de pesca de producto como tipalia y carpa para consumo en la misma región y en las pescaderías del Mercado del Mar de Zapopan, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural (Sader). Se indicó que la fuga no había sido controlada ni detectada la causa de la misma, por lo que era apremiante localizarla de forma urgente. Hace una semana, se le volvió a preguntar al OPD “Bosque La Primavera” sobre la problemática ambiental, a lo que respondió. “El problema aún persiste; aunque ya no es notoria la mancha en la superficie del agua cercana a la cascada, el olor a hidrocarburo es perceptible”. No compartieron datos sobre kilómetros afectados ni cuándo sería seguro volver a utilizar el agua del río.

En dos ocasiones se ha solicitado entrevista con el organismo para conocer más detalles sobre acciones realizadas dentro de su competencia, pero no dieron más información.

De acuerdo con la “NORMA Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación”, en caso de derrames o fugas se deben tomar medidas de “urgente aplicación”. Posteriormente, se requiere un plan de muestreo para analizar los contaminantes en la zona.

Empresa niega conocer el asunto

El pasado sábado 17 de febrero, el Gobierno de Jalisco solicitó la urgente intervención de Petróleos Mexicanos (Pemex) para solucionar la problemática ambiental en el Bosque La Primavera por la presencia de hidrocarburos que se vierten al cauce del Río Caliente.

La Secretaría General de Gobierno refirió que entregaron un documento pidiendo la intervención de la empresa paraestatal, recordaron que dependencias de los tres niveles de gobierno han realizado acciones de medición, muestreo, monitoreo de atmósferas explosivas, contención de partículas aceitosas, remoción de tierra; entre otras. Esperan que Pemex se sume a los trabajos para identificar, mitigar, controlar y finalmente erradicar los riesgos en la zona. Pese a ello, no informaron de los resultados de las afectaciones.

Por medio de una solicitud de Transparencia, se le preguntó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) sobre cuántos derrames de combustible habían detectado en los últimos cinco años, a lo que respondió que únicamente se tenía registro del incidente en el Bosque La Primavera, del pasado mes de octubre.

Sobre el oficio remitido a Pemex, cuya copia compartieron a este medio, se lee que tiene fecha del 18 de octubre y está dirigida a Octavio Romero, director general.

Se indicó que la fuga no había sido controlada ni detectada la causa de la misma, por lo que era apremiante localizarla de forma urgente.

Tras esta respuesta, se pidió por Transparencia a Pemex, que respondiera si ya se le dio respuesta al oficio e indicar qué se le respondió. Así como en caso de que no se haya respondido, indicar cuál motivo.

Al respecto, el área de Coordinación de Gestión Ambiental y Energética de Pemex respondió que no tenía conocimiento del oficio al que se hace referencia, y “al tratarse de una toma clandestina, consideramos que la información debe ser proporcionada por el área de Salvaguardia y Empresa Productiva Subsidiaria correspondiente”.

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica dijo que no tenía localizado el oficio mencionado, y añadió:

“De acuerdo a los reconocimientos en el área reportada los días 12 y 13 de octubre de 2021, por personal de seguridad física, no se detectó ningún indicio de posible fuga o alguna toma clandestina. Asimismo, señaló que en ningún momento personal de mantenimiento del Sector Ductos Guadalajara ha informado de la existencia de dicha toma clandestina ni tampoco de algún derrame”.

En una segunda solicitud de información, contestada hace una semana, Pemex volvió a reiterar que desconocía el asunto.

MF